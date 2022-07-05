ЗС РФ здійснили масований обстріл Слов'янська, є жертви (відео)

Російські снаряди, за даними ОВА, влучили також на територію місцевого ринку, а жертвами атаки стали двоє мирних жителів.

У вівторок, 5 липня, ЗС РФ здійснили масований обстріл прифронтового Слов'янська. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

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Масований обстріл Слов'янська здійснили окупанти близько 14:00. Глава ВДА Вадим Лях поінформував, що ЗС РФ обстрілюють Північний мікрорайон та центральні вулиці міста, а також закликав громадян не виходити зі сховищ до появи нової інформації.

[ + – ] ЗС РФ здійснили масований обстріл Слов'янська

За кілька годин керівник військової адміністрації розповів, що снаряди прилітали до кількох районів прифронтового Слов'янська, зокрема на територію міського ринку.

"Розмір збитків уточнюється. "Прильоти" по центру, Варшаві, Північному, Славкурору. Попередньо, один загиблий і 7 поранених", — додав Вадим Лях у своєму Facebook.

Інформацію про масований обстріл Слов'янська також підтверджує видання "Радіо Свобода". За даними кореспондента з прифронтового міста, прильоти снарядів спровокували кілька пожеж, а в результаті атаки ЗС РФ загинув щонайменше один цивільний.

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко, зі свого боку, повідомляє, що жертвами обстрілу житлових районів Слов'янська стали двоє людей.

[ + – ] ЗС РФ здійснили масований обстріл Слов'янська

Зазначимо, що 4 липня голова Слов'янської ВДА Вадим Лях попереджав, що населений пункт став прифронтовим містом, а підрозділи ЗС РФ стоять за 7-10 кілометрів від населеного пункту. За його словами, найближчі позиції російських військ розташовані на напрямі Лиман-Райгородок.

"Якщо брати у напрямку Ізюма, Долини — це 30 км. Якщо напрямок Святогірська — це до 20 км. Артилерія вже б'є по місту — така можливість у ворога є. Можливо, він компенсуватиме відсутність наступальних дій обстрілами міста, мирного населення. Але де буде головний удар, мені складно сказати", — продовжив Вадим Лях і закликав мешканців прифронтового міста якнайшвидше евакуюватися заради своєї безпеки.

Нагадаємо, 3 липня здійснено один із наймасовіших обстрілів Слов'янська, внаслідок якого загинули щонайменше 6 людей. Внаслідок прильоту російських снарядів у місті сталося близько 15 пожеж.

Також повідомлялося, що журналісти французького телеканалу France24 потрапили під один із наймасовіших обстрілів Слов'янська. ЗС РФ відкрили з артилерії вогонь по житлових кварталах, коли люди стояли в черзі за питною водою.