Битва за Слов'янськ стане наступною ключовою битвою на Донбасі, — британська розвідка

Нині війська РФ перебувають приблизно за 16 км від межі міста, туди перекидають сили з різних угруповань країни-агресора.

Російські війська зосередять свої сили на захопленні Слов'янська. Нині вони перебувають за 16 км від міста. Про це повідомляється у свіжому звіті британської розвідки.

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Армія РФ зі Східної та Західної угруповань зараз перебувають приблизно за 16 км від Слов'янська. Враховуючи, що місто також перебуває під загрозою з боку Центральної та Південної груп військ, існує реальна ймовірність того, що битва за Слов'янськ стане наступною ключовою битвою в боротьбі за Донбас.

Також у британській розвідці пишуть, що РФ, імовірно, продовжує зміцнювати свій контроль над Лисичанськом та Луганщиною. На Ізюмський напрямок ворог перекинув більшу частину уцілілих сил Східного та Західного угруповання військ.

За минулий тиждень ЗС РФ просунулися, ймовірно, ще на 5 км головною дорогою Е40 від Ізюма. Однак вони стикаються з надзвичайно рішучим опором сил оборони України.

Нагадаємо, 5 липня війська РФ здійснили масований обстріл Слов'янська. Внаслідок цього загинули двоє мирних жителів.

На день раніше журналісти France 24 потрапили під потужний обстріл Слов'янська в момент, коли люди стояли в черзі за водою.