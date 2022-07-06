"Оставаться опасно": жителей Донецкой области призвали эвакуироваться (фото, видео)

Руководство ОВА подчеркивает, что безопасных мест в области больше не осталось.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко призвал жителей области эвакуироваться в безопасные районы Украины.

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"Россия превратила всю Донецкую область в горячую точку, где опасно оставаться гражданским, — подчеркнул он. — Призываю всех – эвакуируйтесь! Эвакуация спасает жизнь!"

По словам главы ОВА, 6 июня российские ракеты ударили по Торецку, разрушив два дома в частном секторе. По предварительным данным ранения получил один человек, еще три человека находятся под завалами, сейчас идет спасательная операция. Еще одна ракета упала рядом с социальным объектом, но не взорвалась.

По данным ОВА, 5 июля в Донецкой области погибло пять мирных жителей: двое в Авдеевке, по одному в Славянске, Красногоровке и в Курахово. Еще 21 человек получил ранения.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", — отметил Кириленко.

Обладминистрация опубликовала кадры последствий обстрела Центрального рынка Славянска, отметив, что россияне целенаправленно бьют по местам скоплений мирного населения.

Британская разведка предупредила, что в ближайшее время российские войска сосредоточат свои силы на захвате Славянска. Сейчас они находятся в 16 км от города. Аналитики спецслужбы полагают, что бои за Славянск станут следующим ключевым сражением в битве за Донбасс.

Напомним, 4 июля журналисты France 24 попали под мощный обстрел Славянска в момент, когда люди стояли в очереди за водой.