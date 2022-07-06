"Залишатися небезпечно": жителів Донецької області закликали евакуюватися (фото, відео)

Керівництво ОВА наголошує, що безпечних місць в області більше не залишилося.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко закликав мешканців області евакуюватись у безпечні райони України.

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"Росія перетворила всю Донецьку область на гарячу точку, де небезпечно залишатися цивільним, — наголосив він. — Закликаю всіх — евакуюйтеся! Евакуація рятує життя!"

За словами голови ОВА, 6 червня російські ракети вдарили по Торецьку, зруйнувавши два будинки у приватному секторі. За попередніми даними поранення отримала одна людина, ще троє людей перебувають під завалами, зараз триває рятувальна операція. Ще одна ракета впала поряд із соціальним об'єктом, але не вибухнула.

За даними ОВА, 5 липня на Донеччині загинуло п'ять мирних жителів: двоє в Авдіївці, по одному в Слов'янську, Красногорівці та в Кураховому. Ще 21 особа отримала поранення.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", — зазначив Кириленко.

Обладміністрація опублікувала кадри наслідків обстрілу Центрального ринку Слов'янська, зазначивши, що росіяни цілеспрямовано б'ють місцями скупчень мирного населення.

Британська розвідка попередила, що найближчим часом російські війська зосередять свої сили на захопленні Слов'янська. Нині вони знаходяться за 16 км від міста. Аналітики спецслужби вважають, що бої за Слов'янськ стануть наступною ключовою битвою в битві за Донбас.

Нагадаємо, 4 липня журналісти France 24 потрапили під потужний обстріл Слов'янська в момент, коли люди стояли в черзі за водою.