Ракетний удар припав на центр Краматорська, є жертви (відео 18+)

З опублікованих кадрів наслідків обстрілу стає зрозуміло, що удар припав зокрема по житловій багатоповерхівці.

7 липня російська армія завдала ракетного удару по центру Краматорська, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За його словами, зараз відомо про одного загиблого та шістьох поранених, проте ці цифри попередні.

Кириленко зазначив, що під час обстрілу постраждали шість міських будівель, зокрема готель та житлова багатоповерхівка.

"Це усвідомлена атака на цивільних, — наголосив він. — Рашисти не зраджують собі і продовжують "воювати" з беззбройними людьми. Так триватиме, поки ми їх не виженемо".

Мешканці будинку розповіли, що загиблий чоловік сидів на подвір'ї, коли прилетіла ракета.

Глава ОВА вкотре закликав мешканців області евакуюватися, запевнивши, що згодом вони зможуть повернутися додому.

"Евакуація — це тимчасово, а зберегти життя потрібно прямо зараз!" — заявив він.

Нагадаємо, Павло Кириленко повідомляв раніше, що 6 червня російські ракети вдарили по Торецьку, зруйнувавши два будинки у приватному секторі. Внаслідок цього загинуло троє людей, всі вони — члени однієї родини.

За даними ОВА, 5 липня на Донеччині загинуло п'ять мирних жителів: двоє в Авдіївці, по одному в Слов'янську, Красногорівці та в Кураховому. Ще 21 особа отримала поранення.

Раніше британська розвідка попереджала, що найближчим часом російські війська зосередять свої сили на захопленні Слов'янська. Нині вони знаходяться за 16 км від міста. Аналітики спецслужби вважають, що бої за Слов'янськ стануть наступною ключовою битвою в боротьбі за Донбас.