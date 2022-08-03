Російські хакери Killnet пообіцяли знищити виробника HIMARS

Угруповання погрожує знищити інфраструктуру Lockheed Martin, а також оголосило полювання на співробітників.

Російська група хакерів Killnet пригрозила повалити систему управління Lockheed Martin — однієї з найбільших оборонних компаній США. Вони опублікували обіцянку на Telegram-каналі.

Лідер групи з ніком KillMilk заявив, що з 1 серпня влаштовуватиме кібератаки на інформаційну систему Lockheed Martin з метою її повністю паралізувати. Він також написав, що має намір отримати та розмістити в публічному доступі дані про всіх співробітників, яких звинуватив у продажу зброї, загибелі людей та расизмі. Варто зазначити, що компанія виробляє реактивні системи залпового вогню HIMARS, за допомогою яких українські війська завдають ударів по позиціях ЗС РФ.

"Закликаю всі хакерські угруповання до створення ескалації у виробничих циклах Lockheed Martin по всьому світу, а також поширення особистої інформації про терористів цієї компанії", — написав російський зловмисник.

Він також опублікував відеозвернення до жителів США із закликом атакувати офіси Lockheed Martin, тому що компанія виробляє зброю, яка "вбиває людей по всьому світу". Він пообіцяв кожному спільнику винагороду у розмірі $50 тис. у вигляді криптовалюти.

"Нам разом із тобою необхідно знищити інфраструктуру оборонного підприємства Lockheed Martin. Не лякайся, тобі не потрібно брати зброю і атакувати промисловий сектор. Ми повинні спалити всі робочі офіси цієї небезпечної для людства організації", — заявив KillMilk і розмістив адреси будівель наприкінці ролика.

Крім того, представник Killnet "оголосив полювання" на всіх співробітників американської корпорації, яка, за його словами, налічує понад 100 тис. осіб. Пріоритетними цілями названо старших менеджерів: від керівників кадрових відділів до віцепрезидентів.

Нещодавно KillMilk, який є засновником Killnet, заявив про звільнення з організації з особистих переконань. Однак перед тим, як залишити угруповання, він вирішив провести атаку на Lockheed Martin, до якої довго готувався. Хакер стверджує, що вирішив зайнятися "іншими проєктами".

"Killnet спочатку створювався як сервіс для "вбивства" конкурентів у мережі, а потім він став одним з інструментів спеціальної військової операції. Цей проєкт став хорошим досвідом для мене. Але структура Killnet стиснута, вона заточена під оперативні завдання, а я хочу розвиватися далі". Тепер я працюватиму один на славу Росії", — розповів KillMilk в інтерв'ю "Ленті".

Killnet стала особливо активною після початку російського вторгнення до України. Хакери оголосили кібервійну 10 країн світу, які виступили проти агресії Росії: США, Великобританії, Литви, Латвії, Естонії, Румунії, Німеччини, Польщі, Італії та України. Вони пообіцяли "ліквідувати" іноземні уряди та провели безліч DDoS-атак на сайти різних державних органів та компаній.

Наразі Killnet запам'яталися кількома речами, серед яких вирізняються невдалі спроби зірвати онлайн-трансляцію Євробачення та досить масштабна атака на державні ресурси Литви у відповідь на транспортну блокаду Калінінграда.

Коли литовська операція не дала значного ефекту, Killnet перейшла на Польщу. Хакери атакували поліцію та лікарні, пригрозивши смертями пацієнтів кардіологічних відділень. Вони також спричинили збій у роботі сайтів аеропортів у Кракові та Лодзі.

У травні Killnet зламала міжнародна група хакерів Anonymous. Остання заявила, що змогла отримати адреси електронної пошти та паролі, які нібито використовували російські конкуренти. Самі ж Killnet злам заперечують.