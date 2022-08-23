Хакеры транслировали речь Зеленского на российском ТВ (видео)

Вместо пропагандистских новостей, на российском ТВ Владимир Зеленский напомнил, что никто из оккупантов не сможет себя безопасно чувствовать в аннексированном Крыму.

Во вторник, 23 августа неизвестные хакеры взломали российские телеканалы и показали гражданам РФ и жителям временно оккупированных территорий выступление президента Украины Владимира Зеленского на втором саммите Крымская платформа. Об этом сообщили сразу несколько телеграм-каналов.

Хакеры показали вместо российских пропагандистских сюжетов речь украинского президента.

"Пусть каждый из российских чиновников, захвативших драгоценную землю в Крыму, помнит: это не та земля, где им будет спокойно", — именно эту фразу Верховного Главнокомандующего Украины и услышали жители РФ, а также временно оккупированных территорий.

Далее в эфире российских телеканалов раздалась песня "Украина – это ты", сопровождавшаяся кадрами из украинского Крыма – до оккупации.

Отметим, что выступление украинского лидера транслировалось в эфире "Первого канала", НТВ, телеканала "Россия 24", "Россия.Культура" и других каналов.

Напомним, ранее хакеры взломали космический спутник, чтобы показывать фильмы. Команда вполне легально подключилась к космическому аппарату Anik F1R, снятому с эксплуатации в 2020 году.

Также Фокус писал, что хакеры взломали российский сервис для просмотра телеканалов Pager TV. Вместо пропагандистских программ пользователей предупредили о возможных боевых действиях на территории России.