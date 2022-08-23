Працюємо єдиною командою: Зеленський не зніматиме Залужного з посади головного комітету ЗСУ

Президент України говорить про високу оцінку рівня роботи головнокомандувача. Історії про нібито конфлікт між ОП і Генштабом ЗСУ активно розганяють проросійські ботоферми.

Президент України Володимир Зеленський не планує перевести на іншу посаду головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Про це глава держави повідомив на пресконференції за підсумками саміту "Кримська платформа", яку транслював Офіс президента у Facebook.

Зеленський наголосив, що військові працюють однією командою, а командувачі працюють як єдиний організм у різних напрямках.

"Ви ці прізвища знаєте: це і Залужний, і Ковальчук, і Сирський… Не хочу всі прізвища називати — думаю, люди й так знають наших героїв. Ця команда є, вона працює. Головна оцінка (роботи Валерія Залужного, — ред.) — ми тримаємося. Отже, оцінка висока. Коли ми переможемо, буде найвища оцінка", — прокоментував президент.

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Новини про конфлікт між Зеленським і Залужним поширює російська пропаганда, ці тези неодноразово заперечували українська влада. Центр протидії дезінформації при РНБО України наголошував, що перша хвиля цього наративу була в травні, а друга — у середині серпня.

[ + – ] Інформацію про переведення Валерія Залужного в Міністерство оборони України спростовували Фото: president.gov.ua

СБУ на початку серпня прозвітувала про викриття ботоферми, яка розганяла історії про нібито конфлікт між ОП і головкомом ЗСУ. Щоб підігрівати інтерес до теми, використовувалися понад 1 млн власних роботів і численні групи у соцмережах з аудиторією майже 400 тис. користувачів.

Співрозмовники видання "Новое время" в Офісі президента 19 серпня спростовували інформацію про переведення Валерія Залужного в Міністерство оборони України.

Нагадаємо, що радник голови ОП Михайло Подоляк говорив про єдину вертикаль роботи у воєнний час Верховного головнокомандувача та головнокомандувача ЗСУ. Подоляк заявив, що ворог намагається будувати на цьому інфокомпанії.

Зеленський особисто на початку липня спростував конфлікти та розбіжності з Генштабом ЗСУ. Тоді це стосувалося проблеми з дозволом на виїзд з України військовозобов'язаних чоловіків.