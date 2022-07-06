Виїзд військовозобов'язаних: Зеленський спростував розбіжності з Генштабом ЗСУ

За словами глави держави, за умов повномасштабної війни з РФ військові працюють однією командою. Але помилки все ж таки треба виправляти.

Непорозумінь із Генеральним штабом Збройних Сил України (ЗСУ) щодо дозволів на виїзд військовозобов'язаних чоловіків немає. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у коментарі "Суспільному".

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В умовах повномасштабної війни з Росією потрібно працювати однією командою, наголосив глава держави.

"Якщо є якась неузгодженість, треба виправляти ці помилки. Вони дрібні, я вважаю, якщо порівняти з цією єдністю, яку демонструє наша держава, народ України, ЗСУ, як ми разом воюємо. Я вважаю, що це ні про що. Помилки треба виправляти, от і все", — заявив Зеленський.

Обов'язкове отримання дозволу від військкоматів на виїзд чи в'їзд призовників та військовозобов'язаних до регіонів потрібно скасувати, додав Верховний головнокомандувач.

Сьогодні, 6 липня, з цього питання військове командування провело додаткове засідання.

"Рішення має бути скасоване, офіційну інформацію ви обов'язково отримаєте. Деталі кажуть, що воно прийняте неправильно і є узгодження щодо цього рішення", — пояснив президент.

Зазначимо, що Зеленський доручив доопрацювати ухвалений Генштабом порядок переміщення військовозобов'язаних Україною "зі збереженням обороноздатності країни".

Запорізька ОВА першою 4 липня обмежила виїзд військовозобов'язаних чоловіків до інших регіонів України. Наступного дня чиновники зрозуміли, що якщо цю норму запровадити, у військкоматах будуть черги із десятків тисяч охочих виїхати.

Володимир Зеленський увечері, 5 липня, визнав, що в суспільстві неоднозначно оцінили ініціативу військового командування. Він попросив український Генштаб у майбутньому не ухвалювати без нього таких рішень.

Вранці, 6 липня, у Верховній Раді з'явився законопроєкт про вільне пересування військовозобов'язаних Україною без дозволу військкомів.

У результаті Генштаб ЗСУ скасував дію документа, який передбачає отримання військовозобов'язаним дозвіл на пересування Україною.