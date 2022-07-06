Зеленський доручив скасувати заборону на переміщення по країні військовозобов'язаних без дозволу, — ЗМІ

Президент дав вказівку Генштабу доопрацювати відповідний порядок "зі збереженням обороноздатності країни".

Президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному скасувати порядок отримання військовозобов'язаних дозволів на переміщення по країні. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в Офісі президента.

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Зазначається, що Зеленський провів нараду з військовим керівництвом, під час якої заслухав доповідь Залужного з цього питання. Глава держави наголосив, що Міністерство оборони у цьому випадку є "суб'єктом формування державної політики", а обмежувати конституційні права громадян під час воєнного стану може лише Кабінет міністрів, ухваливши відповідні акти.

Як наслідок президент доручив скасувати ухвалений Генштабом порядок і доопрацювати його "зі збереженням обороноздатності країни".

Що передувало розпорядженню Зеленського

Нагадаємо, 4 липня у Запорізькій області обмежили виїзд військовозобов'язаних чоловіків в інші регіони України. Це рішення пояснили тим, що Генштаб ЗСУ ухвалив "Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку, на виїзд за межі проживання / перебування з моменту оголошення мобілізації". Чиновники повідомили, що виїзд дозволено за наявності спеціального дозволу керівника військкомату.

Наступного дня в обласній військовій адміністрації визнали, що виконати вимоги Порядку, підготовленого Генштабом, неможливо, тому жодних довідок від чоловіків не вимагатимуть.

Євгенія Рябека, радниця з юридичних питань головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, 5 липня заявила, що в документі, що спровокував шум, насправді немає нічого нового, він стосується лише тих військовозобов'язаних, які змінюють місце проживання.

Проте вже за кілька годин Генштаб підтвердив, що в Україні діятиме заборона на виїзд із міста військовозобов'язаним громадянам без дозволу військкомату. У відомстві попередили, що документи українцям видаватимуться терміном від 30 днів до 12 місяців залежно від категорії.

Увечері 5 липня Володимир Зеленський повідомив, що суспільство неоднозначно оцінило введення спецдозволів для виїзду з міст і регіонів та пообіцяв, що всі питання з'ясують на засіданні ставки Верховного головнокомандувача. Президент також звернувся до Генерального штабу з проханням надалі не ухвалювати без нього подібні рішення.

Вранці 6 липня стало відомо, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про вільне пересування військовозобов'язаних громадян по території України без дозволу військкомату.