Зеленский поручил отменить запрет на перемещение по стране военнообязанных без разрешения, — СМИ

Президент дал указание Генштабу доработать соответствующий порядок "с сохранением обороноспособности страны".

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному отменить порядок получения военнообязанными разрешений на перемещение по стране. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в Офисе президента.

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Отмечается, что Зеленский провел совещание с военным руководством, во время которого заслушал доклад Залужного по этому вопросу. Глава государства подчеркнул, что Министерство обороны в этом случае является "субъектом формирования государственной политики", а ограничивать конституционные права граждан во время военного положения может только Кабинет министров, приняв соответствующие акты.

В результате президент поручил отменить принятый Генштабом порядок и доработать его "с сохранением обороноспособности страны".

Что предшествовало распоряжению Зеленского

Напомним, 4 июля в Запорожской области ограничили выезд военнообязанных мужчин в другие регионы Украины. Это решение объяснили тем, что Генштаб ВСУ принял "Порядок предоставления разрешения гражданам Украины, которые находятся на военном учете, на выезд за границы проживания/пребывания с момента оглашения мобилизации". Чиновники сообщили, что выезд разрешен при наличии специального разрешения руководителя военкомата.

На следующий день в областной военной администрации признали, что выполнить требования Порядка, подготовленного Генштабом, невозможно, поэтому никаких справок от мужчин требовать не будут.

Евгения Рябека, советник по юридическим вопросам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, 5 июля заявила, что в наделавшем шума документе на самом деле нет ничего нового, он касается только тех военнообязанных, которые меняют место жительства.

Однако уже спустя несколько часов Генштаб подтвердил, что в Украине будет действовать запрет на выезд из города военнообязанным гражданам без разрешения военкомата. В ведомстве предупредили, что документы украинцам будут выдаваться на срок от 30 дней до 12 месяцев в зависимости от категории.

Вечером 5 июля Владимир Зеленский сообщил, что общество неоднозначно оценило ввод спецразрешений для выезда из городов и регионов и пообещал, что все вопросы выяснят на заседании ставки Верховного главнокомандующего. Президент также обратился к Генеральному штабу с просьбой впредь не принимать без него подобные решения.

Утром 6 июля стало известно, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о свободном передвижении военнообязанных граждан по территории Украины без разрешения военкомата.