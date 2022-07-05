Закон выполнить невозможно: чиновники разъяснили, как мужчины будут ездить по Украине

По словам спикера Запорожской ОВА Владимира Марчука, ограничить перемещение по стране военнообязанных без разрешения военкомата чиновники просто не в состоянии.

Спикер Запорожской областной военной администрации Владимир Марчук в комментарии "Сегодня" пояснил, как новые требования к военнообязанным будут реализовываться на практике.

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По его словам, "Порядок предоставления разрешения гражданам Украины, которые находятся на военном учете, на выезд за границы проживания/пребывания с момента оглашения мобилизации" опирается на три закона: "О правовом режиме военного положения", который был принят в 2015 году, и на законы о подготовке и мобилизацию и о военной обязанности и военную службу, принятые еще в 1990-х годах.

"Мы сегодня советовались с юристами по этому поводу, – сказал Марчук. – Так вот, если очень придирчиво читать, то выходит, что даже из города нельзя выезжать. Так прописал законодатель. На практике это не действует. Сегодня было совещание, на котором представители военкомата честно нам признались, что они не в состоянии это внедрить".

Спикер ОВА объяснил, что, если все военнообязанные, желающие куда-то поехать, будут обращаться в военкоматы, образуются очереди в десятки тысяч человек.

"А кто будет контролировать, стоять на блокпостах и интересоваться, есть ли эта справка или нет? Механизма сейчас нет", — сказал он.

По словам Марчука, представители военкомата присутствуют лишь в логистических центрах, которые организованы на выездах на неподконтрольные Украине территории. Только там есть физическая возможность проверить, что военнообязанный не нарушил нормы Порядка. Во других местах эти требования на практике не применяются, так как нет даже уполномоченных лиц, в обязанности которых это входит.

"Например, ТРОшник не имеет компетенции проверять эти документы, — сказал Владимир Марчук. — Закон есть, но его применение затруднено. Наши руководители думают. Возможно, нужно как-то изменить закон? В таком случае нужно к депутатам обращаться. Изменить порядок? Он четко опирается на законодательство. Такая ситуация".

Напомним, 4 июля в Запорожской области ограничили выезд военнообязанных мужчин в другие регионы Украины. Чиновники сообщили, что выезд разрешен при наличии специального разрешения руководителя военкомата.

Фокус собрал информацию о том, как будет функционировать распоряжение Генштаба для военнообязанных граждан и кому разрешат покидать пределы места жительства.