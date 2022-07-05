Закон виконати неможливо: чиновники роз'яснили, як чоловіки їздитимуть по Україні

За словами речника Запорізької ОВА Володимира Марчука, обмежити переміщення у країні військовозобов'язаних без дозволу військкомату чиновники просто не в змозі.

Речник Запорізької обласної військової адміністрації Володимир Марчук у коментарі "Сьогодні" пояснив, як нові вимоги до військовозобов'язаних реалізовуватимуться на практиці.

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За його словами, "Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку, на виїзд за межі проживання/перебування з моменту оголошення мобілізації" спирається на три закони: "Про правовий режим воєнного стану", який прийнято у 2015 році, та на закони про підготовку та мобілізацію та про військовий обов'язок та військову службу, прийняті ще у 1990-х роках.

"Ми сьогодні радилися з юристами з цього приводу, — сказав Марчук. — Так от, якщо дуже прискіпливо читати, то виходить, що навіть із міста не можна виїжджати. Так прописав законодавець. На практиці це не діє. Сьогодні була нарада, на якій представники військкомату чесно нам зізналися, що вони не в змозі це запровадити”.

Речник ОВА пояснив, що, якщо всі військовозобов'язані, які захочуть кудись поїхати, звертатимуться до військкоматів, утворюються черги до десятків тисяч людей.

"А хто контролюватиме, стоятиме на блокпостах і цікавитиметься, чи є ця довідка, чи ні? Механізму зараз немає", — сказав він.

За словами Марчука, представники військкомату присутні лише в логістичних центрах, які організовані на виїздах на непідконтрольні Україні території. Тільки там є фізична нагода перевірити, що військовозобов'язаний не порушив норми Порядку. В інших місцях ці вимоги практично не застосовуються, оскільки немає навіть уповноважених осіб, в обов'язки яких це входить.

"Наприклад, ТРОшник не має компетенції перевіряти ці документи, — сказав Володимир Марчук. — Закон є, але його застосування ускладнене. Наші керівники думають. Можливо, треба якось змінити закон? У такому разі потрібно до депутатів звертатися. Змінити порядок? Він чітко спирається на законодавство. Така ситуація”.

Нагадаємо, 4 липня у Запорізькій області обмежили виїзд військовозобов'язаних чоловіків до інших регіонів України. Чиновники повідомили, що виїзд дозволено за наявності спеціального дозволу керівника військкомату.

Фокус зібрав інформацію про те, як функціонуватиме розпорядження Генштабу для військовозобов'язаних громадян та кому дозволять залишати межі місця проживання.