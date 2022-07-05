Заборона на виїзд із міста: що це означає і кому потрібно отримувати дозвіл від військкомату

Фокус в одному матеріалі зібрав інформацію про те, як функціонуватиме розпорядження Генштабу для військовозобов'язаних громадян та кому дозволять залишати межі місця проживання.

Військовозобов'язаним громадянам та резервістам для виїзду за межі місця проживання необхідно отримати спеціальний дозвіл від військкомату. Довідка буде дійсна від 30 днів до року, залежно від категорії суб'єкта, якому вона видана. Фокус в одному матеріалі зібрав інформацію про те, як функціонуватиме заборона на виїзд із міста для військовозобов'язаних громадян та кому дозволять залишати межі місця проживання.

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Заборона на виїзд із міста — хронологія подій

1 червня агентство УНІАН опублікувало колонку юриста Дмитра Воронцова, який повідомив, що в Україні розробляється нормативний акт, який забороняє військовозобов'язаним громадянам та резервістам виїжджати за межі місця проживання без відповідного дозволу військкомату.

За словами фахівця, такі документи можуть видавати українцям на строк від 30 днів до одного року. У своїй колонці Дмитро Воронцов не навів жодних посилань на джерела інформації, а також не послався на будь-які офіційні документи чи заяву офіційних осіб. Публікацію агентства УНІАН через якийсь час спростувала низка українських ЗМІ.

4 липня пресслужба Запорізької ОВА повідомила про обмеження виїзду військовозобов'язаних громадян до інших регіонів країни. У заяві сказано, що місце проживання деяким категоріям українців дозволено залишати лише зі схвалення голови районного чи міського військкомату. Отримати такий документ зможуть не всі військовозобов'язані громадяни та резервісти, які підлягають мобілізації.

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Увечері, 4 липня, нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко опублікував документ від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, яким вводиться заборона на виїзд із міста для військовозобов'язаних громадян та резервістів без дозволу військкомату. Нардеп зазначив, що всі юридичні процедури відбуваються строго відповідно до чинного законодавства. У зв'язку з цим, за словами Федієнка, Генштаб ЗСУ затвердив порядок видачі дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку до ТЦК на виїзд із місця проживання/перебування.

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Заборона на виїзд із міста — офіційна позиція Генштабу ЗСУ

Пресслужба Генерального штабу Збройних Сил України повідомила, що чинна норма Закону "Про військовий обов'язок та військову службу" передбачає заборону на виїзд із міста без дозволу військкомату для військовозобов'язаних громадян та резервістів. За даними відомства, для систематизації обліку переміщених осіб розроблено порядок надання таких документів, за допомогою яких деякі категорії українців можуть тимчасово залишити місце проживання/місце перебування.

"Дозвіл видається від 30 днів до року залежно від категорії суб'єкта. Розглядається додаткове нормування питань переміщення осіб, які систематично перетинають адміністративні кордони у зв'язку зі службовою чи особистою необхідністю", — продовжили в Генштабі і висловили сподівання, що суспільство з розумінням поставиться до нововведень.

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Речник Запорізької військової адміністрації Володимир Марчук у коментарі "Сьогодні" підтвердив, що порядок надання дозволів на виїзд за межі місця проживання/перебування затверджено Генеральним штабом 28 червня і додав, що документ посилається на три закони України, прийняті у 2015 та 90-их роках :

Закон України "Про правовий режим воєнного стану";

Закон України "Про військовий обов'язок та військову службу";

Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

"Якщо всі військовозобов'язані, які бажають виїхати, звернуться — утворюється черга в десятки тисяч людей. А хто контролюватиме, стоятиме на блокпостах і цікавитиметься, чи є ця довідка чи ні? Механізму зараз немає. Єдине місце, де це можна проконтролювати, — це наш логістичний центр при виїзді на непідконтрольні нам території. Там представники військкомату присутні. Там можуть перевірити. У всіх інших місцях на практиці це не застосовується", — продовжив Марчук і припустив, що заборону на виїзд з міста без дозволу військкомату можуть змінити через Верховну Раду.

Видання "Країна", зі свого боку, опублікувало копію затвердженого Генштабом ЗСУ порядку видачі дозволів військовозобов'язаним на виїзд за межі місця перебування від 28 червня 2022 року. У документі сказано, що підставою для виїзду за межі місця перебування/проживання є згода керівника районного чи міського центру комплектування та соціальної підтримки.

[ + – ] Генштаб затвердив заборону на виїзд із міста без дозволу [ + – ] Генштаб затвердив заборону на виїзд із міста без дозволу [ + – ] Генштаб затвердив заборону на виїзд із міста без дозволу

Заборона на виїзд із міста — що прописано в законі

Пункт 4 статті 37 закону "Про військовий обов'язок та військову службу", на який посилається Генштаб ЗСУ, говорить: "У воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов'язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного районного (міського) територіального центру комплект (військовозобов'язаних та резервістів СБУ, Служби зовнішньої розвідки України — без дозволу відповідного керівника)".

[ + – ] Кому заборонений виїзд з місця проживання без дозволу військкомату

У частині 1 пункту 16 статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" прописано таке: "Забороняти громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку в Міноборони, СБУ або Службі зовнішньої розвідки України, міняти місце проживання (місце перебування) без дозволу військового комісара або керівника відповідного органу СБУ чи СЗР; обмежувати проходження альтернативної (невійськової) служби".

[ + – ] Кому заборонена зміна місця проживання без дозволу військкома

Частина 6 статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", на який також посилається Генштаб, сказано: "Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу посадової особи".

[ + – ] Кому заборонена зміна місця проживання без дозволу військкомату

Заборона на виїзд із міста — що кажуть нардепи та юристи

Нардеп від фракції "Слуга народу" Роман Грищук підтвердив інформацію про введення заборони на виїзд із міста та повідомив, що Генштаб ввів його в дію відповідно до двох законів України. Водночас, як зазначає парламентарій, ініціатива військового командування може призвести до соціального бунту та порушення логістики між областями.

"Мінятимуть законодавство, щоб не було речей, коли для виїзду з Києва чи області потрібно брати дозвіл у військкоматі. Верховна Рада має внести зміни, щоб порядок не був у такому вигляді. Одна справа проживання, коли людина змінює місце проживання або виїжджає за кордон. Тоді йому потрібно отримувати дозвіл. Але історія з переміщенням між областями… Це зупинить волонтерський рух та бізнес… Незабаром будуть офіційні заяви щодо цієї ситуації", — додав Грищук у відеозверненні від 5 липня і не відкинув, що така норма може призвести до корупції в військкомати.

[ + – ] Нардеп від "Слуги народу" Роман Грищук розкритикував заборону на виїзд із міста без дозволу

Документ також розкритикувала інша народна депутатка від фракції "Слуга народу" Роксолана Підласа. За її словами, заборона на виїзд із міста без дозволу військкомату є дурістю, яка може спровокувати бунт у суспільстві та крах економіки України.

"Як повноправна та дієздатна громадянка, я особисто не бачу необхідності отримувати дозвіл у когось на пересування в межах моєї країни. Я б взагалі хотіла, щоб держава ніколи про мене не згадувала, а наша взаємодія обмежувалася кліками в Дії", — продовжила Підласа та анонсувала внесення змін до чинного законодавства.

[ + – ] Нардеп від "Слуги народу" Росколана Підласа розкритикувала заборону на виїзд із міста без дозволу

Юрист Ростислав Кравець припустив, що введення такої заборони від Генштабу породить корупцію в регіонах і обвалить економіку через юридичні та логічні нестикування в розпорядженні Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. За його словами, закон, на який посилаються у відомстві, регулює лише зміну постійного місця проживання.

Кравець також звернув увагу, що в чинному законодавстві прописано, що заборона на виїзд із міста для зміни місця проживання запроваджується у період воєнного часу, а не воєнного стану.

"Незрозуміло, який перелік причин для відмови у видачі дозволу. На практиці це може закінчитися тим, що людині, яка працює на хлібному заводі, як співробітнику інфраструктури життєзабезпечення, дозволять перетинати райони, а охоронцеві хлібозаводу — ні. За законом такі заходи можна вжити лише до осіб, які змінюють місце проживання, і в цьому нічого нового немає, адже й раніше, коли особа переїжджала жити в іншу місцевість, треба було знятись з обліку та стати на облік за новим місцем проживання, але ці випадки не стосувалися необхідності їздити до інших регіони. Наприклад, ті ж сільгоспвиробники — живуть в одному районі, сіють в іншому", — додав Кравець, коментуючи заборону на виїзд з міста для військовозобов'язаних чоловіків і резервістів.

Нагадаємо, раніше у МВС запропонували випускати військовозобов'язаних українців за кордон у разі внесення страхового платежу у розмірі від $3 до $5 тисяч.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів дозволив деяким категоріям військовозобов'язаних чоловіків виїжджати за межі України під час воєнного стану.