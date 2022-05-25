Кабмін дозволив виїжджати за кордон військовозобов'язаним чоловікам: список категорій

Нові правила дозволяють залишати країну водіям, залізничникам та спортсменам. Рішення про виїзд приймають Міністерство інфраструктури та обласні військові адміністрації.

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Кабінет Міністрів України змінив правила перетину кордону військовозобов'язаними чоловіками. Про це йдеться у новій ухвалі уряду.

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Мінімальний термін перебування за кордоном — 1 місяць, а максимальний – 45 днів. Під час дії воєнного стану з України можуть виїжджати водії, залізничники та спортсмени.

Порядок виїзду за кордон для водіїв

Прикордонники дозволяють виїзд водіїв, які перевозять автомобілями медичні вантажі, гуманітарну допомогу автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил та населення України.

Рішення про виїзд з України приймають Міністерство інфраструктури та обласні військові адміністрації, але потрібно дати обґрунтування щодо обсягу вантажів та кількості транспортних засобів для їх перевезення.

[ + – ] Водії можуть перебувати за кордоном 30 днів Фото: Flickr

Водії можуть безперервно перебувати за кордоном 30 календарних днів із дня перетину державного кордону. У разі перевищення термінів перебування за кордоном або зміни мети виїзду за кордон Мінінфраструктури та військові адміністрації скасують дозвіл на виїзд з України за 7 робочих днів з моменту встановлення фактів порушень.

Виїжджати за кордон зможуть водії компаній, які мають ліцензії на право здійснення господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом.

На одному транспортному засобі державний кордон можуть одночасно перетинати 1 водій вантажівки або 2 водії на пасажирському транспортному засобі (автобусі) ліцензіата. У такому разі водії можуть безперервно перебувати за кордоном не більше ніж 45 календарних днів з дня перетину державного кордону.

Працівники залізниці

Працівникам підприємств залізничного транспорту, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці, можна виїжджати за кордон на підставі дозволу Мінінфраструктури.

Працівникам підприємств, для яких вантажний залізничний транспорт не є основним видом діяльності, дозволяється виїзд на підставі рішення обласних військових адміністрацій. Рішення про виїзд приймається у термін не більше ніж 6 місяців на підставі листів підприємств залізничного транспорту.

Спортсмени, тренери та судді

Спортсмени, включені до складу національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту, їхні тренери, спортивні судді та інші фахівці з цієї сфери також можуть покинути Україну.

Усі вони можуть перебувати за кордоном не більше місяця, але не меншим за термін проведення заходу, визначений у єдиному календарному плані фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на відповідний рік.

Термін перебування за кордоном може бути збільшений у випадку, якщо спортсмени братимуть участь в іншому спортивному заході в іншій країні, який розпочинається протягом 10 робочих днів з дня завершення попереднього спортивного заходу.

Нагадаємо, що в Раді хотіли позбавляти громадянства України українських чоловіків, які виїхали за кордон, під час дії воєнного стану і не повернулися до країни через місяць.

Раніше стало відомо про продовження воєнного стану в Україні на 3 місяці.

Польща на початку травня посилила контроль на українсько-польському кордоні. Машини, у яких скло тоноване більше ніж на 10%, у країну не пустять.