У Зеленського пояснили, навіщо продовжують воєнний стан одразу на 3 місяці

За словами нардепа від "Слуги народу" Федора Веніславського, Верховна Рада скасує воєнний стан в Україні, якщо ЗСУ зможуть деокупувати українські території до кінця літа.

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Воєнний стан в Україні хочуть продовжити одразу на 3 місяці, оскільки часу для контрнаступу української армії потрібно більше, ніж для оборони. Про це повідомив нардеп від "Слуги народу", представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський.

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Парламентарій нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ Верховна Рада двічі продовжувала воєнний стан в Україні.

На сьогоднішній день, за словами Веніславського, окупанти зосередилися на зведенні фортифікаційних споруд на непідконтрольних Києву територіях, і контрнаступ є складнішою військовою операцією, ніж оборона.

"Маємо усвідомлювати, що звільнити всю територію України протягом найближчого місяця ми навряд чи зможемо. Ми двічі продовжували цей режим і щоразу наші дипломати звертаються до ООН і пояснюють, які обмеження діятимуть. Щоб щомісяця не повторювати цю процедуру, є рішення про продовження воєнного стану на 3 місяці", — пояснив представник президента у Конституційному суді.

Федір Веніславський також запевнив, що Верховна Рада скасує воєнний стан в Україні за умови, якщо підрозділи Збройних сил зможуть упродовж цього періоду звільнити усі окуповані території.

Нагадаємо, 18 травня до Верховної Ради президент України Володимир Зеленський вніс законопроєкти, які передбачають продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів — до кінця літа 2022 року.

Також повідомлялося, що в Офісі президента не заперечують можливість ослаблення норм воєнного стану в Україні. За словами радника голови ОП Олексія Арестовича, влада обговорює скасування заборони на виїзд за кордон для окремих категорій чоловіків.