"Економіку теж треба запускати": в Україні обговорюють скасування заборони на виїзд за кордон, — Арестович

За словами чиновника, військкомати допускають багато помилок щодо набору військовослужбовців. Траплялися й випадки, коли підрозділи тероборони кинули в бій практично без підготовки.

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Радник голови ОП України Олексій Арестович заявив, що точиться дискусія щодо можливості виїзду за кордон для деяких категорій чоловіків хоча б на певний термін. Про це Арестович повідомив в ефірі телемарафону.

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Чиновник спробував відповісти на запитання, чому не дозволено виїжджати за кордон чоловікам, з мобілізованим резервом 100%. Для зміни правил перетину кордону знадобиться змінювати законодавство та додаткове рішення Верховної Ради України.

"Це велике питання, зараз обговорюють дозвіл для деяких категорій громадян, хоча б на короткий час, тим, кому це потрібно. Ті ж волонтери виїжджають із зобов'язанням повернутися. Це також потрібно бізнесменам та вченим, є категорії", — сказав він, пояснивши, що такі рішення вкрай нелегко затверджувати у час, адже будь-яка помилка може обернутися докорами.

[ + – ] Арестович про зняття обмежень на виїзд за кордон для чоловіків – з 01:09:44

"Це дуже складно і морально, і організаційно, і законодавчо, — пояснив він. — Проте дискусія триває щодня і стає напруженішою. Адже економіку теж треба запускати, вона має працювати".

"Особисто я прихильник диференційованого підходу до питання про мобілізацію. Далеко не таємниця, що трапляються випадки, коли навіть епілептиків беруть до армії <…> Водночас буває, що люди з восьмирічним бойовим досвідом не можуть потрапити на фронт. Це ексцеси на місцях", — пояснив він.

Арестович також розповів, що за його особистої участі вдавалося повернути додому громадян із серйозними проблемами зі здоров'ям, які не дозволяють проходити службу навіть у воєнний час.

"Є випадки, з якими зараз знаємося, коли підрозділи ТрО кинули в бій практично без підготовки. Важливо розуміти, де була нагальна військова необхідність, а де командири вирішили: ну, а що, в нас же війна... війська, ну і нехай їдуть на війну. Це неприйнятна ситуація. Ми розуміємо, хто і як це дозволив. Багато хлопців уже відвели на другу лінію, де вони змогли відпочити, отямитися, доукомплектовують. Як говорив Черчилль, війна — це каталог грубих помилок. Попри єднання нації помилок дуже-дуже багато, буде ще більше. А на війні помилки — це завжди чиєсь життя".

Раніше Фокус повідомляв, що весняного призову до української армії не буде. У Генштабі це пояснили тим, що в країні йде загальна мобілізація і вакантні посади у ЗСУ поповнюють з-поміж військовозобов'язаних і резервістів.