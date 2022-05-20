Виїзд чоловіків sз України: у Раді хочуть позбавляти громадянства тих, хто втік від мобілізації

Нардепи вважають, що не готові їхати на фронт українці мають зміцнювати економіку. Добровільно дозволяється йти в армію зайнятим в ОПК і сільському господарстві, волонтерам, розвізникам гуманітарної допомоги та постраждалим від війни.

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Українських чоловіків, які виїхали за кордон під час дії воєнного стану та не повернулися протягом 30 днів, можуть позбавити громадянства України. Про це йдеться в законопроєкті №7381, зареєстрованому у Верховній Раді.

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Громадянства позбавлятимуть тих, хто виїхав із України та не повернувся без поважних причин — через стихійне лихо, аварію, відрядження, офіційну роботу за кордоном, перебування на стаціонарному лікуванні або інші обставини.

Позбавляти громадянства пропонують тих, хто виїхав із України в Росію та відмовився від мобілізації в письмовій формі.

[ + – ] Нардепи пропонують позбавляти громадянства України за письмову відмову від мобілізації

Ініціатори — нардепи від "Слуги народу" Георгій Мазурашу, Мар'яна Безугла, Олександр Федієнко.

"Потрібно зробити все можливе, щоб військовозобов'язані громадяни, які з різних причин не готові захищати батьківщину зі зброєю в руках, не намагалися залишати межі держави або ховатися від можливої мобілізації, а виконували іншу роботу для підтримки та зміцнення економіки й обороноздатності країни", — йдеться в тексті пояснювальної записки.

Крім того, пропонується позбавляти українського громадянства за письмову відмову від мобілізації.

Законопроєкт пропонує розширити список осіб, які не підлягають обов'язковій мобілізації та виконують важливі функції в тилу.

Нардепи виділили такі категорії:

працівники підприємств оборонного й агропромислового комплексу;

волонтери, які підтримують Збройні сили України;

ті, хто офіційно здійснююють перевезення гуманітарної допомоги;

постраждалі внаслідок війни.

Вказані вище категорії громадян підлягають призову в армію на добровільних умовах.

Нагадаємо, що воєнний стан в Україні хочуть продовжити на 3 місяці, це потрібно для контрнаступу ЗСУ. Російські окупанти зараз займаються зведенням фортифікаційних споруд на тимчасово зайнятих територіях, тому контрнаступ буде складнішим, ніж оборона.

Одним із затятих охочих виїхати з України під час повномасштабної війни був колишній генпрокурор України Руслан Рябошапка. Разом із дружиною Олесею Бартовщук, яка працює в Європейському суді з прав людини, він виховує трьох синів: Тимура, Луку та Марко. Йому вдалося покинути країну з 3-ї спроби під приводом допомоги матері, яка потребує операції.

Голова Кабміну України Денис Шмигаль раніше говорив, що рішення про відміну заборони на виїзд для чоловіків залежить від позиції військових.