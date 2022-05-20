Виїзд чоловіків sз України: у Раді хочуть позбавляти громадянства тих, хто втік від мобілізації
Нардепи вважають, що не готові їхати на фронт українці мають зміцнювати економіку. Добровільно дозволяється йти в армію зайнятим в ОПК і сільському господарстві, волонтерам, розвізникам гуманітарної допомоги та постраждалим від війни.
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Українських чоловіків, які виїхали за кордон під час дії воєнного стану та не повернулися протягом 30 днів, можуть позбавити громадянства України. Про це йдеться в законопроєкті №7381, зареєстрованому у Верховній Раді.
Громадянства позбавлятимуть тих, хто виїхав із України та не повернувся без поважних причин — через стихійне лихо, аварію, відрядження, офіційну роботу за кордоном, перебування на стаціонарному лікуванні або інші обставини.
Позбавляти громадянства пропонують тих, хто виїхав із України в Росію та відмовився від мобілізації в письмовій формі.
Ініціатори — нардепи від "Слуги народу" Георгій Мазурашу, Мар'яна Безугла, Олександр Федієнко.
"Потрібно зробити все можливе, щоб військовозобов'язані громадяни, які з різних причин не готові захищати батьківщину зі зброєю в руках, не намагалися залишати межі держави або ховатися від можливої мобілізації, а виконували іншу роботу для підтримки та зміцнення економіки й обороноздатності країни", — йдеться в тексті пояснювальної записки.
Крім того, пропонується позбавляти українського громадянства за письмову відмову від мобілізації.
Законопроєкт пропонує розширити список осіб, які не підлягають обов'язковій мобілізації та виконують важливі функції в тилу.
Нардепи виділили такі категорії:
- працівники підприємств оборонного й агропромислового комплексу;
- волонтери, які підтримують Збройні сили України;
- ті, хто офіційно здійснююють перевезення гуманітарної допомоги;
- постраждалі внаслідок війни.
Вказані вище категорії громадян підлягають призову в армію на добровільних умовах.
Нагадаємо, що воєнний стан в Україні хочуть продовжити на 3 місяці, це потрібно для контрнаступу ЗСУ. Російські окупанти зараз займаються зведенням фортифікаційних споруд на тимчасово зайнятих територіях, тому контрнаступ буде складнішим, ніж оборона.
Одним із затятих охочих виїхати з України під час повномасштабної війни був колишній генпрокурор України Руслан Рябошапка. Разом із дружиною Олесею Бартовщук, яка працює в Європейському суді з прав людини, він виховує трьох синів: Тимура, Луку та Марко. Йому вдалося покинути країну з 3-ї спроби під приводом допомоги матері, яка потребує операції.
Голова Кабміну України Денис Шмигаль раніше говорив, що рішення про відміну заборони на виїзд для чоловіків залежить від позиції військових.