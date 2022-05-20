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Політика Російсько-українська війна

Виїзд чоловіків sз України: у Раді хочуть позбавляти громадянства тих, хто втік від мобілізації

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Фото: Getty Images | Деяких громадян призивають до армії добровільно

Нардепи вважають, що не готові їхати на фронт українці мають зміцнювати економіку. Добровільно дозволяється йти в армію зайнятим в ОПК і сільському господарстві, волонтерам, розвізникам гуманітарної допомоги та постраждалим від війни.

Українських чоловіків, які виїхали за кордон під час дії воєнного стану та не повернулися протягом 30 днів, можуть позбавити громадянства України. Про це йдеться в законопроєкті №7381, зареєстрованому у Верховній Раді.

Громадянства позбавлятимуть тих, хто виїхав із України та не повернувся без поважних причин — через стихійне лихо, аварію, відрядження, офіційну роботу за кордоном, перебування на стаціонарному лікуванні або інші обставини.

Позбавляти громадянства пропонують тих, хто виїхав із України в Росію та відмовився від мобілізації в письмовій формі.

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Нардепи пропонують позбавляти громадянства України за письмову відмову від мобілізації

Ініціатори — нардепи від "Слуги народу" Георгій Мазурашу, Мар'яна Безугла, Олександр Федієнко.

"Потрібно зробити все можливе, щоб військовозобов'язані громадяни, які з різних причин не готові захищати батьківщину зі зброєю в руках, не намагалися залишати межі держави або ховатися від можливої мобілізації, а виконували іншу роботу для підтримки та зміцнення економіки й обороноздатності країни", — йдеться в тексті пояснювальної записки.

Крім того, пропонується позбавляти українського громадянства за письмову відмову від мобілізації.

Законопроєкт пропонує розширити список осіб, які не підлягають обов'язковій мобілізації та виконують важливі функції в тилу.

Нардепи виділили такі категорії:

  • працівники підприємств оборонного й агропромислового комплексу;
  • волонтери, які підтримують Збройні сили України;
  • ті, хто офіційно здійснююють перевезення гуманітарної допомоги;
  • постраждалі внаслідок війни.

Вказані вище категорії громадян підлягають призову в армію на добровільних умовах.

Нагадаємо, що воєнний стан в Україні хочуть продовжити на 3 місяці, це потрібно для контрнаступу ЗСУ. Російські окупанти зараз займаються зведенням фортифікаційних споруд на тимчасово зайнятих територіях, тому контрнаступ буде складнішим, ніж оборона.

Одним із затятих охочих виїхати з України під час повномасштабної війни був колишній генпрокурор України Руслан Рябошапка. Разом із дружиною Олесею Бартовщук, яка працює в Європейському суді з прав людини, він виховує трьох синів: Тимура, Луку та Марко. Йому вдалося покинути країну з 3-ї спроби під приводом допомоги матері, яка потребує операції.

Голова Кабміну України Денис Шмигаль раніше говорив, що рішення про відміну заборони на виїзд для чоловіків залежить від позиції військових.