З третьої спроби: ексгенпрокурор Руслан Рябошапка виїхав з України

У коментарі журналістам Руслан Рябошапка розповів, що виїхав з України через мати, якій потрібно зробити операцію. А одразу після цього колишній топчиновник має намір повернутися до країни.

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Колишній генпрокурор України Руслан Рябошапка з третьої спроби зміг залишити Україну. Він повідомив, що зробив це заради матері, яка потребує операції. А потім він "обов'язково повернеться". Про це повідомляє ресурс "Страна".

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"Прикордонна служба перевірила свідоцтва про народження моїх дітей, які вилучила у мене минулого разу, коли я хотів виїхати. Вони перевірили їх на справжність, і я зміг виїхати. Це означає, що й минулі рази я мав усі законні підстави на виїзд. Сьогодні вже жодних претензій до мене не було", — повідомив Рябошапка.

Також він розповів, що вирішив виїхати з країни через ситуацію із матір'ю.

"Моїй мамі треба зробити операцію, тому я буду з нею. В Україну повернуся відразу після того, як впораюся зі своїми сімейними справами", — сказав ексгенпрокурор, який обіймав свою посаду з 2019-го по 2020 рік.

Відомо, що Руслан Рябошапка разом із дружиною Олесею Бартовщук, яка працює в Європейському суді з прав людини, виховує трьох синів: Тимура, Луку та Марко.

[ + – ] Руслан Рябошапка із сім'єю і дітьми Фото: Скриншот

З початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну, Рябошапка намагався покинути Україну двічі — у середині березня він намагався виїхати в Угорщину, на початку травня — в Румунію. І щоразу невдало. Після першої спроби йому навіть вручили повістку в армію.

[ + – ] Руслан Рябошапка у травні намагався виїхати в Румунію

Нагадаємо, що чоловікам від 18 до 60 років не можна виїжджати з України під час воєнного стану. Виняток зробили для людей з інвалідністю, багатодітних батьків, чоловіків, на утриманні яких перебувають діти віком до 18 років і деяких інших категорій громадян.