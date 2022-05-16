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С третьей попытки: экс-генпрокурор Руслан Рябошапка выехал из Украины

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Фото: Офис президента | Руслан Рябошапка на посту генпрокурора

В комментарии журналистам Руслан Рябошапка рассказал, что выехал из Украины из-за матери, которой нужно сделать операцию. А сразу после этого бывший топ-чиновник намерен вернуться в страну.

Бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка с третьей попытки смог покинуть Украину. Он сообщил, что сделал это ради матери, которая нуждается в операции. А потом он "обязательно вернется". Об этом сообщает ресурс "Страна".

"Погранслужба проверила свидетельства о рождении моих детей, которые изъяла у меня в прошлый раз, когда я хотел выехать. Они проверили их на подлинность, и я смог выехать. Это значит, что и в прошлые разы у меня были все законные основания на выезд. Сегодня уже никаких претензий ко мне не было", — сообщил Рябошапка.

Также он рассказал, что решил выехать из страны из-за ситуации с матерью.

"Моей маме нужно сделать операцию, поэтому я буду с ней. В Украину вернусь сразу после того, как справлюсь со своими семейными делами", — сказал экс-генпрокурор, который занимал свой пост с 2019-го по 2020 год.

Известно, что Руслан Рябошапка вместе с женой Олесей Бартовщук, которая работает в Европейском суде по правам человека, воспитывает троих сыновей: Тимура, Луку и Марко.

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Руслан Рябошапка с семьей и детьми
Фото: Скриншот

С начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину, Рябошапка пытался покинуть Украину дважды — в середине марта он пытался уехать в Венгрию, в начале мая – в Румынию. И каждый раз неудачно. После первой попытки ему даже вручили повестку в армию.

Руслан Рябошапка в мае пытался уехать в Румынию

Напомним, что мужчинам от 18 до 60 лет нельзя выезжать из Украины во время военного положения. Исключение сделали для людей с инвалидностью, многодетных отцов, мужчин, на иждивении которых находятся дети до 18 лет и некоторых других категорий граждан.