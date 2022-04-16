Экс-генпрокурор не смог выехать за рубеж и получил повестку в армию

В Мукачево Руслану Рябошапке прямо на улице выписали повестку с требованием явиться в военкомат.

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Бывший Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка получил повестку в военкомат. Об этом сообщил народный депутат, член фракции "Слуга народа" Владлен Неклюдов.

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"В ближайшее время он должен усилить ряды ВСУ, — отметил нардеп. — Не знаю его военного прошлого, но сейчас у Рябошапки есть шанс помочь Украине и нашей армии в борьбе с оккупантом!"

[ + – ] Руслану Рябошапке выписали повестку прямо на улице

Ранее экс-генпрокурор предпринял неудачную попытку покинуть страну через КПП "Косино" в Закарпатской области. 14 марта народный депутат, член фракции "Слуга народа" Максим Бужанский сообщил, что экс-генпрокурор пытался выехать из Украины. Пограничникам он сказал, что имеет на это право, так как является отцом троих детей.

"Но пограничников смутили две мелкие детали, — подчеркнул Бужанский. — Рябошапка не смог предъявить детей, которых куда то сопровождал за рубеж, и показать хоть какой то документ, подтверждающий, что он их отец".

По словам Максима Бужанского, в итоге пограничники отказали Рябошапке в выезде. "Кстати, призывной возраст позволяет Руслану Георгиевичу командовать десантно-штурмовой бригадой хоть завтра!" — заявил нардеп.

В то же время журналисты выяснили, что что Рябошапка пытался попасть в ЕС на автомобиле Range Rover и предоставил пограничникам три копии французских паспортов своих детей — Люка Рябошапки 2017 г.р., Тимура Рябошапки 2012 г.р. и Марко Рябошапки 2015 г.р. и справку от мэрии французского города Ла-Ванцено о том, что он является отцом троих детей и задекларировал 9 тыс. евро.

Руслан Рябошапка был назначен генпрокурором 29 августа 2019 года, его кандидатуру тогда поддержали 312 народных депутатов Верховной Рады. Уже 5 марта 2020 года парламентарии сообщили ему о недоверии, в связи с чем чиновник был уволен.

Напомним, за день до полномасштабного вторжения России в Украину, 23 февраля, Государственный департамент отметил Рябошапку наградой за успехи в борьбе с коррупцией.

Ранее в Государственной пограничной службе Украины объяснили, кто может выехать из Украины во время действия режима военного положения.