Кто может выехать из Украины: в Госпогранслужбе дали разъяснения

Cпикер ведомства Андрей Демченко рассказал Фокусу, могут ли мужчины определенных профессий покинуть страну в условиях военного положения.

Представители средств массовой информации, государственные служащие всех рангов и народные депутаты Верховной Рады не могут покинуть Украину во время действия военного положения. Об этом в комментарии Фокусу в пятницу, 4 марта, сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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"Специфики и исключений по профессиям пограничники не делают. Мужчинам любых специальностей сейчас не разрешено покидать территорию страны", — объяснил Демченко.

В то же время, по словам представителя ведомства, женщины и дети могут покинуть Украину.

По данным ООН, с начала полномасштабной агрессии со стороны РФ из Украины выехал 1 млн 210 тыс. человек. Из них около 650 тыс. уехали в Польшу, 144,7 тыс. в Венгрию, а замыкает тройку Молдова — 103 тыс. беженцев.

Напомним, недавно десять мужчин пытались подкупить украинских пограничников, чтобы выехать за границу, однако они были отправлены в военкомат за попытку уклониться от призыва.

Ранее Фокус рассказывал, как украинцы могут покинуть территорию Украины в условиях полномасштабной войны против РФ, начавшейся 24 февраля.

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