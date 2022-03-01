"Маскировались под венгров". Мужчины пытались подкупить пограничников, но попали в военкомат

Десять граждан мужского пола попытались дать взятку пограничникам, чтобы выехать заграницу, но их отправили в военкомат. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины

Государственная пограничная служба пока не дает официальных данных, сколько украинцев эвакуировались из страны за время войны. Но, как сообщала канцелярия премьер-министра Польши, по состоянию на 10 утра 28 февраля только украинско-польскую границу пересекли 327 тыс. человек. По данным пограничников, среднесуточный поток через пункты пропуска со странами ЕС вырос с 50 тыс. до 120 тыс. граждан.

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В период действия военного положения в Украине гражданам мужского пола призывного возраста покидать страну запрещено. Исключение составляют лишь те мужчины, на содержании которых находится от трех детей до 18 лет, которые самостоятельно воспитывают ребенка, на содержании у которых есть ребенок с инвалидностью, а также усыновители, опекуны или те, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время АТО. Об этом пишет сайт Ukraine Now. Тем не менее, некоторые граждане все равно пытаются покинуть пределы государства, в том числе с помощью взяток.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, только за 28 февраля задокументировано 10 попыток подкупа пограничников для выезда за границу. Семеро из них, а именно граждане Василий Б. и Антон Д. 1983 г.р., Константин 2003 г.р., Эдуард Г. 1971 г.р., Василий К. 1984 г.р., Олег Д. 1987 г.р. и Тенгиз Щ. 1962 г.р., суммарно предлагали взятку в размере 900 евро и $2100. Еще трое украинцев давали 3 тыс. грн в пункте пропуска с Венгрией "Вилок".

"Они маскировались под венгров, пытаясь пересечь границу по виду на возвращение в Венгрию и венгерскому внутреннему паспорту, которые якобы были выданы в г. Берегово в день их отъезда. Однако со временем у них нашли паспорта граждан Украины", — говорится на официальной странице ведомства в Facebook.

В пограничной службе напоминают, что такие случаи являются уголовно наказуемыми и подпадают под действие ч.1 ст.369 Уголовного кодекса Украины.

Вся информация о вышеуказанных случаях была направлена в полицию, где предложили направить всех граждан, пытавшихся незаконно выехать, в военкомат за уклонение от призыва или мобилизации.

Как писал Фокус ранее, журналист и политик Игорь Мосийчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разобраться с ситуацией, сложившейся на украинско-польском пункте пропуска "Шегини-Медыка". "На пункте пропуска множество людей, которые не обеспечены даже элементарные гигиенические условия. А местные чиновники, несмотря на огромную очередь, тянут через границу по "зеленой" за взятку (такса от $1000) тех, кто платить, и среди них мужчин призывного возраста", — написал он в своем телеграм-канале.

В группе "Шегині перехід взаємодопомога" пользователи продолжают интересоваться тем, могут ли через границу проехать граждане призывного возраста. "Мужчина 40 лет, гражданская жена и ребенок 3 года. Пропустят ли мужчину, если с польской стороны ждет машина?", — спрашивает Вика. "Вопрос по студентам (украинцам) дневной формы обучения. Пропускают ребят? Кто прошел по студенческому билету или зачетке, пожалуйста, отзовитесь (больше 18 лет)", — пишет Филипп. "Подскажите, если мужчина 57 лет, тоже не пропустят?" — задает вопрос Daria. Другие пользователи подробно объясняют, что на пункте пропуска действуют строгие правила, и исключений не делают.

Напоминаем, что Фокус писал об эвакуации из Украины: как, куда и на каком транспорте можно уехать. Фокус собрал полезные сайты и телеграм-каналы для тех, кто собирается выехать за рубеж.