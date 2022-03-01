"Маскувалися під угорців". Чоловіки намагалися підкупити прикордонників, але потрапили у військкомат

Десять громадян чоловічої статі спробували дати хабар прикордонникам, щоб виїхати закордон, але їх відправили у військкомат. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України

Державна прикордонна служба поки що не дає офіційних даних, скільки українців евакуювали з країни за час війни. Але, як повідомляла канцелярія прем'єр-міністра Польщі, станом на 10 ранку 28 лютого лише українсько-польський кордон перетнули 327 тис. осіб. За даними прикордонників, середньодобовий потік через пункти пропуску з країнами ЄС зріс із 50 тис. до 120 тис. громадян.

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У період дії воєнного стану в Україні громадянам чоловічої статі призовного віку залишати країну заборонено. Виняток становлять лише ті чоловіки, на утриманні яких перебуває від трьох дітей до 18 років, які самостійно виховують дитину, на утриманні яких є дитина з інвалідністю, а також усиновителі, опікуни або ті, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти під час АТО. Про це пише сайт Ukraine Now. Проте деякі громадяни все одно намагаються покинути межі держави, зокрема за допомогою хабарів.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, лише за 28 лютого задокументовано 10 спроб підкупу прикордонників для виїзду за кордон. Семеро з них, а саме громадяни Василь Б. та Антон Д. 1983 р. н., Костянтин 2003 р. н., Едуард Р. 1971 р. н., Василь К. 1984 р. н., Олег Д. 1987 р. н. та Тенгіз Щ. 1962 р. н., сумарно пропонували хабар у розмірі 900 євро та $2 100. Ще троє українців давали 3 тис. грн у пункті пропуску з Угорщиною "Вилок".

"Вони маскувались під угорців, намагаючись перетнути кордон за посвідками на повернення в Угорщину й угорського внутрішнього паспорта, які нібито були видані у м. Берегові в день їхнього від'їзду. Проте згодом у них знайшли паспорти громадян України", — йдеться на офіційній сторінці відомства у Facebook.

У прикордонній службі нагадують, що такі випадки є кримінальними та підпадають під дію ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Уся інформація про вищезазначені випадки була відправлена в поліцію, де запропонували направити всіх громадян, які намагалися незаконно виїхати, до військкомату за ухилення від призову чи мобілізації.

Як писав Фокус раніше, журналіст і політик Ігор Мосійчук звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням розібратися із ситуацією, що склалася на українсько-польському пункті пропуску "Шегіні-Медика". "На пункті пропуску безліч людей, які не забезпечені навіть елементарними гігієнічними умовами. А місцеві чиновники, незважаючи на величезну чергу, тягнуть через кордон по "зеленому" за хабар (таксу від $1 000) тих, хто платитиме, і серед них чоловіків призовного віку", — написав він у своєму телеграм-каналі.

У групі "Шегіні перехід взаємодопомога" користувачі продовжують цікавитися тим, чи можуть через кордон проїхати громадяни призовного віку. "Чоловік 40 років, громадянська дружина та дитина 3 роки. Чи пропустять чоловіка, якщо з польського боку чекає машина?" — запитує Віка. "Питання щодо студентів (українців) денної форми навчання. Пропускають хлопців? Хто пройшов із студентським квитком або заліковкою, будь ласка, відгукніться (більше 18 років)", — пише Філіп. "Підкажіть, якщо чоловік 57 років, теж не пропустять?" — ставить питання Daria. Інші користувачі докладно пояснюють, що на пункті пропуску діють суворі правила і винятків не роблять.

Нагадуємо, що Фокус писав про евакуацію з України: як, куди і яким транспортом можна виїхати. Фокус зібрав корисні сайти та телеграм-канали для тих, хто збирається виїхати за кордон.