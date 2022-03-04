Хто може виїхати з України: Держприкордонслужба пояснює

Спікер відомства Андрій Демченко розповів Фокусу, чи можуть чоловіки певних професій залишити країну в умовах воєнного стану.

Представники засобів масової інформації, державні службовці всіх рангів та народні депутати Верховної Ради не можуть покинути Україну під час дії воєнного стану. Про це в коментарі Фокусу в п'ятницю, 4 березня, повідомив прессекретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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"Специфіки та винятків за професіями прикордонники не роблять. Чоловікам будь-яких спеціальностей зараз не дозволено залишати територію країни", — пояснив Демченко.

Водночас за словами представника відомства, жінки та діти можуть покинути Україну.

За даними ООН, з початку повномасштабної агресії з боку РФ з України виїхало 1 млн 210 тис. осіб. З них близько 650 тис. поїхали до Польщі, 144,7 тис. до Угорщини, а остання в трійці Молдова — 103 тис. біженців.

Нагадаємо, нещодавно десять чоловіків намагалися підкупити українських прикордонників, щоб виїхати за кордон, проте їх відправили до військкомату за спробу ухилитися від призову.

Раніше Фокус розповідав, як українці можуть залишити територію України в умовах повномасштабної війни проти РФ, яка розпочалася 24 лютого.

Також ми писали, що "Укрзалізниця" закликала охочих виїхати до Євросоюзу прямувати на вокзал Чопа, де створили спеціальний транспортний хаб з аптеками, магазинами та місцями для розміщення під час очікування рейсу за кордон.