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Ексгенпрокурор не зміг виїхати за кордон та отримав повістку в армію

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Ряслан Рябошапка, повістка у військкомат, генпрокурор, призов до армії
Руслана Рябошапку зобов'язали з'явитися до військкомату

У Мукачеві Руслану Рябошапці прямо на вулиці виписали повістку з вимогою з'явитися до військкомату.

Колишній Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка отримав повістку до військкомату. Про це повідомив народний депутат, член фракції "Слуга народу" Владлен Неклюдов.

"Найближчим часом він має посилити лави ЗСУ, — зазначив нардеп. — Не знаю його військового минулого, але зараз Рябошапка має шанс допомогти Україні та нашій армії у боротьбі з окупантом!"

Руслану Рябошапці виписали повістку прямо на вулиці
Руслану Рябошапці виписали повістку прямо на вулиці

Раніше ексгенпрокурор здійснив невдалу спробу залишити країну через КПП "Косино" у Закарпатській області. 14 березня народний депутат, член фракції "Слуга народу" Максим Бужанський повідомив, що ексгенпрокурор намагався виїхати з України. Прикордонникам він сказав, що має на це право, бо є батьком трьох дітей.

"Але прикордонників збентежили дві дрібні деталі, — підкреслив Бужанський. — Рябошапка не зміг пред'явити дітей, яких кудись супроводжував за кордон, і показати будь-який документ, який підтверджує, що він їхній батько".

За словами Максима Бужанського, внаслідок прикордонники відмовили Рябошапці у виїзді. "До речі, призовний вік дозволяє Руслану Георгійовичу командувати десантно-штурмовою бригадою хоч завтра!" — заявив нардеп.

У той же час журналісти з'ясували, що Рябошапка намагався потрапити в ЄС на автомобілі Range Rover і надав прикордонникам три копії французьких паспортів своїх дітей — Люка Рябошапки 2017 р. н., Тимура Рябошапки 2012 р. н. і Марко Рябошапки 2015 р. н. та довідку від мерії французького міста Ла-Ванцено про те, що він є батьком трьох дітей і задекларував 9 тис. євро.

Руслана Рябошапку було призначено генпрокурором 29 серпня 2019 року, його кандидатуру тоді підтримали 312 народних депутатів Верховної Ради. Уже 5 березня 2020 року парламентарі повідомили йому про недовіру, у зв'язку з чим чиновника було звільнено.

Нагадаємо, за день до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 23 лютого, Державний департамент відзначив Рябошапку нагородою за успіхи у боротьбі з корупцією.

Раніше у Державній прикордонній службі України пояснили, хто може виїхати з України під час дії режиму воєнного стану.