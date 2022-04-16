Ексгенпрокурор не зміг виїхати за кордон та отримав повістку в армію

У Мукачеві Руслану Рябошапці прямо на вулиці виписали повістку з вимогою з'явитися до військкомату.

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Колишній Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка отримав повістку до військкомату. Про це повідомив народний депутат, член фракції "Слуга народу" Владлен Неклюдов.

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"Найближчим часом він має посилити лави ЗСУ, — зазначив нардеп. — Не знаю його військового минулого, але зараз Рябошапка має шанс допомогти Україні та нашій армії у боротьбі з окупантом!"

[ + – ] Руслану Рябошапці виписали повістку прямо на вулиці

Раніше ексгенпрокурор здійснив невдалу спробу залишити країну через КПП "Косино" у Закарпатській області. 14 березня народний депутат, член фракції "Слуга народу" Максим Бужанський повідомив, що ексгенпрокурор намагався виїхати з України. Прикордонникам він сказав, що має на це право, бо є батьком трьох дітей.

"Але прикордонників збентежили дві дрібні деталі, — підкреслив Бужанський. — Рябошапка не зміг пред'явити дітей, яких кудись супроводжував за кордон, і показати будь-який документ, який підтверджує, що він їхній батько".

За словами Максима Бужанського, внаслідок прикордонники відмовили Рябошапці у виїзді. "До речі, призовний вік дозволяє Руслану Георгійовичу командувати десантно-штурмовою бригадою хоч завтра!" — заявив нардеп.

У той же час журналісти з'ясували, що Рябошапка намагався потрапити в ЄС на автомобілі Range Rover і надав прикордонникам три копії французьких паспортів своїх дітей — Люка Рябошапки 2017 р. н., Тимура Рябошапки 2012 р. н. і Марко Рябошапки 2015 р. н. та довідку від мерії французького міста Ла-Ванцено про те, що він є батьком трьох дітей і задекларував 9 тис. євро.

Руслана Рябошапку було призначено генпрокурором 29 серпня 2019 року, його кандидатуру тоді підтримали 312 народних депутатів Верховної Ради. Уже 5 березня 2020 року парламентарі повідомили йому про недовіру, у зв'язку з чим чиновника було звільнено.

Нагадаємо, за день до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 23 лютого, Державний департамент відзначив Рябошапку нагородою за успіхи у боротьбі з корупцією.

Раніше у Державній прикордонній службі України пояснили, хто може виїхати з України під час дії режиму воєнного стану.