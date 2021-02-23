Рябошапка та ще 11 осіб отримали нагороду Держдепу США за успіхи в боротьбі з корупцією

Адміністрація Джо Байдена ввела нову міжнародну програму для борців із корупцією, яку отримали 12 осіб із різних країн.

Колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка отримав нагороду від Державного департаменту США за успішну боротьбу з корупцією. Нагороду, крім Рябошапки, отримали ще 11 осіб. Про це повідомляють на сайті Держдепу.

У рамках премії, яку створила адміністрація Джо Байдена, нагороду в сфері боротьби з корупцією отримало 12 осіб із різних країн світу, серед них й екс-генпрокурор України Руслан Рябошапка.

"Наша прихильність правді, прозорості та підзвітності — це місія, яку ми повинні виконувати вдома та бути прикладом за кордоном. Я вітаю відданість 12 сміливих людей тим же ідеалам. Вони надихають нас і багатьох їхніх колег, котрі переслідують такі ж ідеали по всьому світу", — йдеться в повідомленні.

В адміністрації підкреслили, що досягти перемоги над корупцією можна тільки працюючи в кооперації з партнерами, які працюють за міжнародними стандартами.

Руслан Рябошапка очолював тоді ще Генпрокуратуру з 29 серпня 2019 року до 5 березня 2020. Верховна Рада висловила недовіру його діяльності та відправила у відставку.

Власне колишній генпрокурор на момент написання новини ніяк не відреагував на подію.

Нагадаємо, у травні 2020 року САП відкрила справу проти Руслана Рябошапки за нібито недостовірну інформацію в декларації.

Фокус розбирався, чому ще жоден генпрокурор в Україні не відпрацював свій термін.