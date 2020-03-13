Дали по Рябошапке. Почему еще ни один генпрокурор в Украине не доработал свой срок

Фокус выяснил, почему так резко охладели отношения Зеленского и Рябошапки, ведь ещё недавно экс-генпрокурор входил в ближайшее окружение президента

Шестнадцатый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка провёл в должности 190 дней. 5 марта парламент отправил его в отставку. В этот же день происходящее прокомментировал Владимир Зеленский: «Мы с Рябошапкой прошли долгий путь в предвыборной кампании. Пусть депутаты голосуют как хотят. Моё личное мнение очень простое: нет результата — не должен занимать место».

Столь спокойная реакция Зеленского на отставку ближайшего соратника удивила многих. «В апреле 2019-го кандидат в президенты Владимир Зеленский посетил Париж и встретился с Эммануэлем Макроном, — рассказывает Фокусу один из чиновников Офиса президента. — Вместе с ним были Иван Баканов, будущий глава СБУ, Александр Данилюк, будущий секретарь СНБО, и Руслан Рябошапка, будущий генпрокурор. Когда все зашли в зал, где проходила встреча, Рябошапка подошёл к дальнему креслу. Но Зеленский его остановил и усадил по левую руку от себя. Это чудесная иллюстрация того, насколько он ему доверял».

Лёгкая жертва

После отставки Рябошапки эксперты главной причиной случившегося назвали желание Владимира Зеленского обновить власть. До этого с занимаемой должности ушёл глава Офиса президента Андрей Богдан. По словам самого Рябошапки, он знаком с ним с 2007 года. Именно Богдан привёл будущего генпрокурора в Бюро по вопросам антикоррупционной политики Секретариата Кабмина (это ведомство в 2010 году было прообразом нынешнего НАПК). Он же убедил президента в том, что Рябошапка будет полезен команде.

Но почему же его уволили? Любомир Мысив из социологической группы «Рейтинг» уверен, что так президент попытался оправдать в глазах общественности отсутствие громких посадок. И хотя расследование резонансных дел — это прерогатива не ГПУ, а ГБР, НАБУ и СБУ, Зеленскому нужна была сакральная жертва. Генпрокурор на эту роль подошёл как нельзя лучше.

Дело в том, что накануне своей отставки Руслан Рябошапка встречался с послами G7, после чего посольство США заявило, что «в реформировании Офиса генпрокурор достиг значительного прогресса». «Но эта поддержка дала обратный эффект, — уверен политолог Владимир Фесенко. — Президент не любит, когда в его команде конфликты. Это мы уже видели на примере Андрея Богдана, который конфликтовал с Андреем Ермаком, за что и поплатился должностью. Кроме того, Владимир Зеленский не терпит давления. Вспомните, назначение Богдана также произошло вопреки советам западных посольств».

Кто на новенького

Ещё ни один генпрокурор в Украине не продержался на своей должности все шесть лет, отведённые ему законом в качестве гарантии независимости. Прежде всего потому, что самую должность власть рассматривает как инструмент политического давления. «Власть считает, что задача генпрокурора — невзирая на закон, быть лояльным к ней и к правящим кланам, — объясняет Анна Маляр, юрист-криминолог, глава Центра правовых и криминологических исследований. — Она хочет, чтобы генпрокурор создавал проблемы её политическим и бизнес-конкурентам».

Всё дело в «Привате». 16 марта должно состояться судебное заседание по делу о реприватизации ПриватБанка. По словам главного военного прокурора Чумака, отстранить Рябошапку нужно было именно до этой даты (фото: Getty Images)

На это в «Слуге народа» утверждают, что руководитель ГПУ провалил реформу ведомства. «Если человек сознательно ломает систему, это похвально. Но нельзя ломать и при этом не строить новое, — говорит Фокусу Евгения Кравчук, замглавы парламентской фракции «Слуга народа». — В стране не хватает прокуроров. Сотни дел так и не добрались до судов».

Системный паралич

О проведении первого этапа реформы ГПУ отчиталась 29 декабря прошлого года: генпрокурор и его замы заявили, что из более чем 1,3 тыс. сотрудников ГПУ отобрали 610 самых честных и порядочных. «Это одна из наиболее широких и комплексных реформ, которые я видел в Украине, — заявил тогда Уильям Тейлор, временный поверенный в делах США в Украине. — Аттестация прокуроров — только первый шаг, направленный на повышение доверия граждан к органам прокуратуры».

Позже началась аттестация сотрудников региональных прокуратур, посыпались жалобы: прокуроры сетовали не только на текст и смысл заявления, обязательного к подписанию перед прохождением аттестации, но и на условия тестирования и вопросы в тестах.

«Они должны были согласиться с тем, что комиссии будут принимать во внимание анонимки, — говорит Фокусу Алексей Баганец, экс-замглавы ГПУ. — Но недоброжелателей у прокуроров всегда хватает — такая у них работа. Ещё в анкете был вопрос о «норме витамина С в питании людей». Они прокуроров или биологов набирают?!»

Но аналогичные претензии звучали и в адрес экс-генпрокурора Виктора Шокина, который проводил подобную реформу. Тогда говорили, что вопросы для анкетирования якобы списали с аналогичных тестов в Грузии. После этого в скандал вмешалась Академия прокуратуры, забраковав 1,2 тыс. тестов. Сейчас же её не существует — растворилась в реформе.

«В Украине ещё ни один генпрокурор не продержался отведённые законом шесть лет. Это происходит

из-за того, что власть рассматривает данную должность прежде всего как инструмент политического давления»

Анна Маляр, юрист-криминолог, глава Центра правовых и криминологических исследований

«Это квазиреформы, — считает Галина Климович, бывший старший следователь по особо важным делам ГПУ. — Рябошапка получил карт-бланш и должен был дать быстрые результаты. Но вместо того чтобы очистить прокуратуру от взяточников, он очистил её от профессионалов. Он дилетант в прокурорской сфере и не имеет политического опыта».

Ещё один негативный отзыв о деятельности экс-генпрокурора Фокус получил от одного из бывших высокопоставленных работников ГПУ времён «раннего» Петра Порошенко: «Все эти Трепаки, Чумаки — нулевые прокуроры. Рябошапка подбирал плохие кадры, слепо копировал иностранный опыт, совершенно не учитывая отечественных реалий при реформировании ГПУ. Например, Офис генпрокурора — стопроцентная калька. На эту тему даже было негативное заключение парламента. Стоит ли говорить о расследовании ключевых преступлений? Коррупционных, а также майдановских? На мой взгляд, главу Департамента спецрасследований Сергея Горбатюка убрали правильно. Этот человек мечтал всю оставшуюся жизнь расследовать дела Майдана. Да так, чтобы его никто не беспокоил».

Аналогичные претензии Руслану Рябошапке предъявляют и представители правящей партии. «Можно было изначально создать группу спецпрокуроров по особо важным делам из 20–30 человек, профессионалов, — говорит Евгения Кравчук. — Не верю, что их в прокуратуре не осталось. Почему этого не сделали?»

Тем не менее сворачивать реформу прокуратуры власть не собирается. С трибуны парламента Денис Монастырский, глава Комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности, заявил, что новый генпрокурор должен «сформировать стратегию координации и формирования уголовной юстиции». Проще говоря, сделать то, чего не сделал Рябошабка.

Чёрная кошка «Привата»

Ещё одна причина отставки генпрокурора — политическая. Об этом нардепы шепчутся в кулуарах Верховной Рады. Неоднократно о ней говорил и сам Руслан Рябошапка. «Они видят, что ничего не могут «порешать». Когда НАБУ работает с Офисом генпрокурора, это может привести к неприятным последствиям для определённых олигархов», — намекал он во время комитетских слушаний.

В день отставки Рябошапка поднимался на трибуну ВР словно на эшафот. Чувствовал себя там так некомфортно, что даже опрокинул стакан с водой, хотя и заявил: «Я не стал ничьим слугой, я был и остаюсь независимым. Я ухожу, чтобы вернуться».

Ранее главный военный прокурор Виктор Чумак в одном из политических ток-шоу намекнул: «Помните ли вы, кому принадлежит большой банк, о национализации которого много говорили? А какая большая группа депутатов у этого человека, которому принадлежал банк? По этическим соображениям я не могу назвать его. Но все знают, о ком идёт речь».

Речь идёт о ПриватБанке, вернуть который (либо получить компенсацию за него из госбюджета) стремятся бывшие его акционеры во главе с Игорем Коломойским. При этом внешние кредиторы (прежде всего МВФ) требуют, чтобы украинская власть воздержалась от такого шага. Напомним, что предыдущий состав Кабмина подал в Верховную Раду специальный законопроект, запрещающий передачу подобных активов их бывшим акционерам. Однако после смены Кабмина проект автоматом отозвали, а 16 марта должно состояться судебное заседание по делу о реприватизации ПриватБанка. По словам Чумака, отстранить Рябошапку нужно было именно до этой даты — якобы, если заседание состоится, бывший собственник банка больше не сможет на него претендовать.

«Руслан Рябошапка может попытаться доказать в ЕСПЧ несправедливость и политический мотив своего увольнения. Если это случится, его снова могут вернуть в руководство» - Ярослав Юрчишин, депутат от партии «Голос» (фото: Getty Images)

«Бенефициары отставки Рябошапки — две силы: Игорь Коломойский и пророссийские силы в парламенте, — утверждает Александра Устинова, депутат от партии «Голос». — Я видела, как и кто бегал, собирал подписи за отставку Рябошапки. Это были в том числе люди, связанные с Россией».

Александра Устинова обращает внимание на информационную волну, поднятую депутатами, которых ассоциируют с Игорем Коломойским. Осенью сразу несколько нардепов — в их числе Александр Дубинский, а также Антон Поляков и Максим Бужанский — подхватили тезис о «вредных соросятах» во власти. «Создавали нарратив о том, что МВФ зарабатывает на нас деньги, а соросята — это все те, кто выступает против их линии, — говорит Устинова. — В итоге в эту группу начали записывать всех, даже тех, кто в жизни не имел отношения к каким-либо грантовым проектам. Общественное мнение готовили к «сносу» всей структуры власти». Фракция «Голос» отставку не поддержала. Как и «Европейская солидарность». Пётр Порошенко случившееся даже назвал пророссийским реваншем — аккурат после того, как сходил на допрос в ГБР.

«Эта отставка — вторая часть захвата власти Коломойским, разрушение нашего сотрудничества с Западом. Во-первых, олигарх убирает людей, которые осмеливаются говорить ему «нет». Во-вторых, это нарушение наших обязательств перед западными партнёрами, что ещё больше отдаляет нас от МВФ и приближает к дефолту, — считает Сергей Фурса, инвестбанкир из Dragon Capital. — Откат по делу ПриватБанка — крест на любом сотрудничестве. Не зря послы «Большой семёрки» встречались накануне с Рябошапкой и сделали пресс-релиз в его поддержку. Как ещё они могли сказать, что кто-то перепутал берега и несётся прямо к пропасти?»

В партии власти на это отвечают эмоционально: «Такое заявление безответственно, западные партнёры мыслят государственными категориями. Если в них и входит некий пакет персон, то он точно неформатизирован и непубличен», — заявила Фокусу Ирина Верещук, депутат СН.

Новый старт

В качестве возможных «сменщиков» Рябошапки сегодня называют Сергея Ионушаса — патентного поверенного, руководившего юрфирмой «Гелеон», некогда представлявшей интересы Студии «Квартал 95», Ирину Венедиктову, временно и. о. директора Госбюро расследований, и Сергея Кизя, работавшего замом генпрокурора при «позднем» Юрии Луценко.

«Венедиктову мало кто поддержит, она среди депутатов, имеющих уклон в сторону РФ. Ионушас не имеет опыта в уголовном праве, но очень лоялен, близок к ОП и Ивану Баканову, — говорит наш собеседник в ОП. — Кизя, между тем, считают «квотой» Игоря Коломойского».

В свою очередь Алексей Якубин, политолог, считает: «Президенту очень важно выстроить модель, при которой генпрокурор не только будет лоялен к нему, но станет фигурой, способной убедить Запад, что курс на институциональные изменения остаётся прежним».

Более того, по словам Ярослава Юрчишина, депутата от партии «Голос», Руслан Рябошапка может попытаться доказать в ЕСПЧ несправедливость и политический мотив своего увольнения. Если это случится, его снова могут вернуть в руководство.