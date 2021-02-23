Рябошапка и еще 11 человек получили награду Госдепа США за успехи в борьбе с коррупцией

Администрация Джо Байдена ввела новую международную программу для борцов с коррупцией, которую получили 12 человек из разных стран.

Бывший генеральный прокурор Украины Руслана Рябошапка получил награду от Государственного департамента США за успешную борьбу с коррупцией. Награду, помимо Рябошапки, получили еще 11 человек. Об этом сообщают на сайте Госдепа.

В рамках премии, которую создала администрация Джо Байдена, награду в сфере борьбы с коррупцией получило 12 человек из разных стран мира, среди них и экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Наша приверженность правде, прозрачности и подотчетности — это миссия, которую мы должны выполнять дома и служить примером за рубежом. Я приветствую приверженность 12 смелых людей тем же идеалам. Они вдохновляют нас и многих их коллег, преследующие такие же идеалы по всему миру", — говорится в сообщении.

В администрации подчеркнули, что добиться победы над коррупцией можно только работая в кооперации с партнерами, которые работают по международным стандартам.

Руслан Рябошапка возглавлял тогда еще Генпрокуратуру с 29 августа 2019 года до 5 марта 2020. Верховная Рада высказала недоверие его деятельности и отправила в отставку.

Сам бывший генпрокурор на момент написания новости никак не отреагировал на событие.

Напомним, в мае 2020 года САП открыло дело против Руслана Рябошапки за якобы недостоверную информацию в декларации.

Фокус разбирался, почему еще ни один генпрокурор в Украине не отработал свой срок.