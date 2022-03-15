Ексгенпрокурор України Рябошапка намагався покинути Україну під час війни (відео)

Колишній чиновник намагався потрапити до ЄС через пункт пропуску "Косино" на підставі того, що він є батьком трьох дітей.

Прикордонники на пункті пропуску "Косино" у Закарпатській області відмовили колишньому генеральному прокуророві України Руслану Рябошапці у виїзді до Угорщини. 45-річний ексчиновник мав намір потрапити до Євросоюзу під час дії воєнного стану на підставі того, що він є батьком трьох дітей, проте надати документів, що підтверджують це, не зміг. Про це у вівторок, 15 березня, повідомляє телеграм-канал видання "Страна".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

В опублікованому рішенні прикордонників йдеться про те, що 14 березня Рябошапці відмовили у праві на виїзд за кордон, оскільки він "не зміг надати на паспортний контроль документи, які підтверджують утримання ним трьох і більше дітей віком до 18 років.

На відео, записаному, ймовірно, робітницею прикордонного пункту, можна побачити людину, схожу на колишнього генерального прокурора, яка скаржиться, що вона не може перетнути кордон уже 3 години.

Представниця "Косино" сказала ексчиновнику, що він як чоловік призовного віку намагається виїхати за кордон без дітей. При цьому вона зазначила, що Рябошапка може надати прикордонникам скан-копії закордонних паспортів дітей, щоб можна було встановити, в якій країні наразі вони перебувають.

Зі свого боку видання "Кореспондент" з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомило, що Рябошапка намагався потрапити в ЄС на автомобілі Range Rover і надав прикордонникам три копії інформаційних сторінок французьких паспортів своїх дітей — Люка Рябошапки 2017 р.н. та Марко Рябошапки 2015 р.н.

Крім цього, за даними журналістів, колишній генпрокурор надав довідку від мерії французького міста Ла-Ванцено про те, що він є батьком трьох дітей та задекларував 9 тис. євро. Видання також зазначає, що діти залишили Україну 8 січня рейсом Бориспіль-Франкфурт.

Руслана Рябошапку було призначено генпрокурором 29 серпня 2019 року, його кандидатуру тоді підтримали 312 народних депутатів Верховної Ради. Вже 5 березня 2020 року парламентарі повідомили йому про недовіру, у зв'язку з чим чиновника було звільнено.

Нагадаємо, за день до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 23 лютого, Державний департамент відзначив Рябошапка нагородою за успіхи у боротьбі з корупцією.

Раніше у Державній прикордонній службі України пояснили, хто може виїхати з України під час дії режиму воєнного стану.