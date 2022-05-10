Экс-генпрокурор Рябошапка снова пытается покинуть Украину во время войны (видео)

В этот раз 45-летний экс-чиновник пытался выехать из страны в сторону Румынии. В марте пограничники отказали ему в пересечении границы с Венгрией.

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Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка (2019-2020) во второй раз пытается покинуть Украину во время полномасштабной войны и действия военного положения в стране. Об этом во вторник, 10 мая, сообщает издание "Корреспондент" со ссылкой на источник в Государственной пограничной службе Украины.

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По данным журналистов, Рябошапка пытается пересечь государственную границу в направлении Румынии на автомобиле через пункт пропуска "Дяково" в Закарпатской области. СМИ также опубликовали видео, на котором видно, как Рябошапка в розовой футболке и джинсах ходит вокруг автомобиля, предположительно, в ожидании решения пограничников касательно его пропуска.

Напомним, 14 марта бывший генеральный прокурор безуспешно пытался пересечь границу с Венгрией через пункт "Косино" на основании того, что он является отцом троих детей. Пограничники отказали экс-чиновнику на основании того, что тот "не смог предоставить на паспортный контроль документы, которые подтверждают содержание им троих и более детей возрастом до 18 лет", а также является мужчиной призывного возраста — Рябошапке 45 лет.

16 апреля народный депутат, член фракции "Слуга народа" Владлен Неклюдов сообщил, что экс-генпрокурор получил повестку в военкомат.

Руслан Рябошапка был назначен генпрокурором 29 августа 2019 года, его кандидатуру тогда поддержали 312 народных депутатов Верховной Рады. Уже 5 марта 2020 года парламентарии сообщили ему о недоверии, в связи с чем чиновник был уволен.

За день до полномасштабного вторжения РФ в Украину Государственный департамент США отметил Рябошапку наградой за успехи в борьбе с коррупцией.