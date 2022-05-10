Ексгенпрокурор Рябошапка знову намагається покинути Україну під час війни (відео)

Цього разу 45-річний ексчиновник намагався виїхати з країни у бік Румунії. У березні прикордонники відмовили йому в перетині кордону з Угорщиною.

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Колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка (2019-2020) вдруге намагається залишити Україну під час повномасштабної війни та дії воєнного стану в країні. Про це у вівторок, 10 травня, повідомляє видання "Корреспондент" із посиланням на джерело у Державній прикордонній службі України.

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За даними журналістів, Рябошапка намагається перетнути державний кордон у напрямку Румунії автомобілем через пункт пропуску "Дяково" в Закарпатській області. ЗМІ також опублікували відео, на якому видно, як Рябошапка у рожевій футболці та джинсах ходить навколо автомобіля, імовірно, в очікуванні рішення прикордонників щодо його пропуску.

Нагадаємо, 14 березня колишній генеральний прокурор безуспішно намагався перетнути кордон з Угорщиною через пункт "Косино" на підставі того, що він є батьком трьох дітей. Прикордонники відмовили ексчиновнику на підставі того, що той "не зміг надати на паспортний контроль документи, що підтверджують утримання ним трьох і більше дітей віком до 18 років", а також є чоловіком призовного віку — Рябошапці 45 років.

16 квітня народний депутат, член фракції "Слуга народу" Владлен Неклюдов повідомив, що ексгенпрокурор отримав повістку у військкомат.

Руслана Рябошапку було призначено генпрокурором 29 серпня 2019 року, його кандидатуру тоді підтримали 312 народних депутатів Верховної Ради. Уже 5 березня 2020 року парламентарі повідомили йому про недовіру, у зв'язку з чим чиновника було звільнено.

За день до повномасштабного вторгнення РФ в Україну Державний департамент США відзначив Рябошапку нагородою за успіхи у боротьбі з корупцією.