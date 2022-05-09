Виїзд чоловіків з України: у Кабміні заявили, що дозвіл залежить від позиції військових

Прем'єр-міністр України вважає, що під час повномасштабної війни усі чоловіки мають бути в Україні. За даними уряду, країну залишило приблизно 5 млн людей, але зараз щодня повертається більше, ніж виїжджає.

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Чоловікам не планують дозволяти виїзд з України під час повномасштабної війни з Росією. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Рішення про скасування заборони на виїзд для чоловіків, за словами глави уряду, залежить від позиції військових.

"Під час воєнного стану це не планується. Тут насправді військові ухвалюють рішення, але я вважаю, що поки що йде війна, всі чоловіки мають бути в Україні", — підкреслив він.

За даними Кабміну України, із країни виїхало приблизно 5 мільйонів людей. Шмигаль зазначив, що щодня в Україну повертається більше, ніж залишає і відчувається за наповненістю міст і поновленням роботи. Після початку війни було зупинено 32% бізнесу, а зараз лише 17%, додав прем'єр.

[ + – ] Шмигаль упевнений, що більшість українців захочуть повернутися до України

Більшість українців, на його думку, захочуть повернутись після закінчення воєнних дій.

"Ми розуміємо, що 99% людей хочуть повернутися до України. Це переважно дружини та діти наших чоловіків, які захищають Україну на фронті. Після того, як бойові дії припиняться, звичайно, сім'ї мають возз'єднатися. Після війни жінки захочуть повернутися разом із дітьми в Україну", – упевнений він.

Нагадаємо, що радник голови ОП України Олексій Арестович говорив про продовження дискусії щодо можливості виїзду за кордон окремим категоріям чоловіків. За його словами, таке рішення потрібно бізнесменам і вченим, але такі кроки дуже важко затверджувати у воєнний час.

Весняний призов у ЗСУ скасували. Генштаб пояснив таке рішення загальною мобілізацією, на вакантні посади в армії беруть військовозобов'язаних і резервістів.

Секретар Ради нацбезпеки й оборони України Олексій Данілов 8 квітня попередив, що чоловіків, які виїхали без дозвільних документів після 22 лютого, будуть відловлювати після повернення до України.