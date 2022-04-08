Чоловіків, які виїхали з України у воєнний час, будуть відловлювати, — Данілов (відео)

Усі, хто повертатиметься в Україну, мають пояснити, через який пункт вони залишили країну і на підставі якихось нормативно-правових документів.

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Чоловіків, які виїхали з України без дозвільних документів після 22 лютого, виловлюватимуть при поверненні до країни. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов в ефірі єдиного телемарафону.

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"Є вказівка від нашого президента — коли хтось повертатиметься на територію нашої країни, ми чітко розумітимемо, коли він її покинув. Система прикордонників працює бездоганно", — зауважив він.

Ці люди, які виїхали з України, зафіксовані у базі даних Держприкордонслужби, попередив він.

"Не має значення, чоловіки чи жінки. Система не зламана, вона працює бездоганно. Усі, хто повертатиметься в Україну, мають пояснити, через який пункт вони залишили країну і на підставі яких нормативно-правових документів", — продовжив секретар РНБО.

[ + – ] Деякі чоловіки намагалися нелегально покинути Україну

Кожен, хто виїхав у "відрядження", повинен мати окремий документ від прикордонників, резюмував Данілов.

Зазначимо, що Держприкордонслужба України 25 лютого тимчасово обмежила виїзд громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років після введення воєнного стану. Фокус детально розписував, яким категоріям чоловіків дозволено під час воєнного стану виїжджати з України.

Незважаючи на заборони, деякі чоловіки все ж таки намагалися виїхати з країни. Один із українців хотів виїхати у багажнику машини, сховавшись у бебі-боксі. Інший надав "липову" довідку про смерть дружини та хотів виїхати з двома дітьми.

Уряд України 10 березня спростив порядок перетину кордону водіям вантажного та залізничного транспорту, які здійснюють міжнародні вантажні перевезення, перевезення для потреб українських військових, транспортування медичних вантажів та гуманітарної допомоги.