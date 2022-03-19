Вторгнення Росії: Верховна Рада назвала категорії чоловіків, які можуть покинути Україну

Тим, хто не належить до цього списку, виїзд із України заборонено.

Верховна Рада України оприлюднила повний список категорій чоловіків, які мають право під час воєнного стану виїхати за межі України. Відповідна публікація з'явилася на Facebook-сторінці ВР.

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Безперешкодно залишити територію країни мають право чоловіки, які потрапляють під один із пунктів:

Особи, які мають посвідчення про відстрочення від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний резервний облік; Особи, які мають висновок військово-лікарської комісії про непридатність; Ті чоловіки, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років; Хто самостійно утримує дитину (дітей) віком до 18 років; Особи, на утриманні яких перебуває дитина з інвалідністю віком до 18 років або повнолітня дитина з інвалідністю І або ІІ груп; Усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, до 18 років; Ті, хто зайнятий постійним доглядом за особами, які потребують його (за умови відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд); Ті, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дідусь, бабуся, рідний/рідна (повнорідний/неповнорідний) брат, сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції; Особи, які мають І або ІІ групу інвалідності за наявності відповідного посвідчення, довідки МСЕК, пенсійного посвідчення чи посвідчення про призначення соціальної допомоги; За кордон випускають чоловіків з двома дітьми та вагітною дружиною (вагітність має бути підтверджена довідкою, і термін має бути від 35 тижнів).

Фото: Верховна Рада

Державна прикордонна служба України ще 25 лютого у зв'язку із запровадженням у країні військового стану тимчасово обмежила виїзд громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Проте охочих залишити країну, не маючи на це законних підстав, знайшлося чимало, причому у хід ідуть будь-які способи. Наприклад, один із українців намагався проскочити кордон у багажнику машини, сховавшись у бейбі-боксі. Інший надав "липову" довідку про смерть дружини, хотів виїхати із двома дітьми.