Вторжение России: Верховная Рада назвала категории мужчин, которые могут покинуть Украину

Тем, кто не относится к этому списку, выезд из Украины запрещен.

Верховная Рада Украины обнародовала полный список категорий мужчин, которые имеют право во время военного положения выехать за пределы Украины. Соответствующая публикация появилась на Facebook-странице ВР.

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Беспрепятственно покинуть территорию страны имеют право мужчины, попадающие под один из пунктов:

Лица, имеющие удостоверение об отстрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный резервный учет; Лица, имеющие заключение военно-врачебной комиссии о непригодности; Те мужчины, на содержании которых находятся трое и больше детей в возрасте до 18 лет; Кто самостоятельно содержит ребенка (детей) в возрасте до 18 лет; Лица, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет или совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II групп; Усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской заботы, до 18 лет; Те, кто занят постоянным уходом за лицами, нуждающимися в нем (при условии отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход); Те, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка, родной/родная (полнородный/неполнородный) брат, сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции; Лица, имеющие I или II группу инвалидности при наличии соответствующего удостоверения, справки МСЭК, пенсионного удостоверения или удостоверения о назначении социальной помощи; За границу выпускают мужчин с двумя детьми и беременной женой (беременность должна быть подтверждена справкой, и срок должен быть от 35 недель).

Фото: Верховная Рада

Государственная пограничная служба Украины еще 25 февраля в связи с введением в стране военного положения временно ограничила выезд граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.

Однако желающих покинуть страну, не имея на это законных оснований, нашлось немало, причем в ход идут любые способы. Например, один из украинцев пытался проскочить границу в багажнике машины, спрятавшись в бэби-боксе. Другой предоставил "липовую" справку о смерти жены, хотел выехать с двумя детьми.