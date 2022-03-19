Вторжение России: Верховная Рада назвала категории мужчин, которые могут покинуть Украину
Тем, кто не относится к этому списку, выезд из Украины запрещен.
Верховная Рада Украины обнародовала полный список категорий мужчин, которые имеют право во время военного положения выехать за пределы Украины. Соответствующая публикация появилась на Facebook-странице ВР.
Беспрепятственно покинуть территорию страны имеют право мужчины, попадающие под один из пунктов:
- Лица, имеющие удостоверение об отстрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный резервный учет;
- Лица, имеющие заключение военно-врачебной комиссии о непригодности;
- Те мужчины, на содержании которых находятся трое и больше детей в возрасте до 18 лет;
- Кто самостоятельно содержит ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
- Лица, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет или совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II групп;
- Усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской заботы, до 18 лет;
- Те, кто занят постоянным уходом за лицами, нуждающимися в нем (при условии отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход);
- Те, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка, родной/родная (полнородный/неполнородный) брат, сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции;
- Лица, имеющие I или II группу инвалидности при наличии соответствующего удостоверения, справки МСЭК, пенсионного удостоверения или удостоверения о назначении социальной помощи;
- За границу выпускают мужчин с двумя детьми и беременной женой (беременность должна быть подтверждена справкой, и срок должен быть от 35 недель).
Государственная пограничная служба Украины еще 25 февраля в связи с введением в стране военного положения временно ограничила выезд граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.
Однако желающих покинуть страну, не имея на это законных оснований, нашлось немало, причем в ход идут любые способы. Например, один из украинцев пытался проскочить границу в багажнике машины, спрятавшись в бэби-боксе. Другой предоставил "липовую" справку о смерти жены, хотел выехать с двумя детьми.