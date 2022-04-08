Выехавших из Украины в военное время мужчин будут отлавливать, — Данилов (видео)

Все, кто будет возвращаться в Украину, должны будут объяснить, через какой пункт они покинули страну и на основании каких нормативно-правовых документов.

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Мужчин, выехавших из Украины без разрешительных документов после 22 февраля, будут вылавливать при возврате в страну. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в эфире единого телемарафона.

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"Есть указание от нашего президента – когда кто-нибудь будет возвращаться на территорию нашей страны, мы четко будем понимать, когда он ее покинул. Система пограничников работает безупречно", – заметил он.

Данные людей, выехавших из Украины, зафиксированы в базе данных Госпогранслужбы, предупредил он.

"Не имеет значения, мужчины или женщины. Система не взломана, она работает безупречно. Все, кто будет возвращаться в Украину, должны будут объяснить, через какой пункт они покинули страну и на основании каких нормативно-правовых документов", – продолжил секретарь СНБО.

[ + – ] Некоторые мужчины пытались нелегально покинуть Украину

Каждый уехавший в "командировку", должен иметь отдельный документ от пограничников, резюмировал Данилов.

Отметим, что Госпогранслужба Украины 25 февраля временно ограничила выезд граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет после введения военного положения. Фокус детально расписывал, каким категориям мужчин разрешено во время военного положения выезжать из Украины.

Несмотря на запреты, некоторые мужчины все же пытались выехать из страны. Один из украинцев хотел выехать в багажнике машины, спрятавшись в бэби-боксе. Другой предоставил "липовую" справку о смерти жены и хотел выехать с двумя детьми.

Правительство Украины 10 марта упростило порядок пересечения границы водителям грузового и железнодорожного транспорта, которые осуществляют международные грузовые перевозки, перевозки для нужд украинских военных, транспортировку медицинских грузов и гуманитарной помощи.