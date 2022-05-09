Выезд мужчин из Украины: в Кабмине заявили, что разрешение зависит от позиции военных

Премьер-министр Украины считает, что во время полномасштабной войны все мужчины должны быть в Украине. По данным правительства, страну покинуло около 5 млн человек, но сейчас каждый день возвращается больше, чем выезжает.

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Мужчинам не планируют разрешать выезд из Украины во время полномасштабной войны с Россией. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "РБК-Украина".

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Решение об отмене запрета на выезд для мужчин, по словам главы правительства, зависит от позиции военных.

"Во время военного положения это не планируется. Здесь на самом деле военные принимают решения, но я считаю, что пока идет война, все мужчины должны быть в Украине", — подчеркнул он.

По данным Кабмина Украины, из страны выехало около 5 миллионов человек. Шмыгаль отметил, что каждый день в Украину возвращается больше, чем покидает и ощущается по наполненности городов и возобновлению работы. После начала войны был остановлено 32% бизнеса, а сейчас – лишь 17%, добавил премьер.

[ + – ] Шмыгаль уверен, что большинство украинцев захотят вернуться в Украину

Большинство украинцев, по его мнению, захотят вернуться после окончания военных действий.

"Мы понимаем, что 99% людей хотят вернуться в Украину. Это преимущественно жены и дети наших мужчин, которые защищают Украину на фронте. После того, как боевые действия прекратятся, конечно, семьи должны воссоединиться. После войны женщины захотят вернуться вместе с детьми в Украину", – уверен он.

Напомним, что советник главы ОП Украины Алексей Арестович говорил о продолжении дискуссии о возможности выезда за рубеж отдельным категориям мужчин. По его словам, такое решение нужно бизнесменам и ученым, но такие шаги очень тяжело утверждать в военное время.

Весенний призыв в ВСУ отменили. Генштаб пояснил такое решение всеобщей мобилизацией, на вакантные должности в армии берут военнообязанных и резервистов.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 8 апреля предупредил, что мужчин, выехавших без разрешительных документов после 22 февраля, будут отлавливать при возврате в Украину.