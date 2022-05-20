Выезд мужчин из Украины: в Раде хотят лишать гражданства бежавших от мобилизации

Нардепы считают, что не готовые ехать на фронт украинцы должны укреплять экономику. Добровольно разрешается идти в армию занятым в ОПК и сельском хозяйстве, волонтерам, развозчикам гуманитарной помощи и пострадавшим от войны.

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Выехавших за границу украинских мужчин во время действия военного положения и не вернувшихся в течение 30 дней могут лишить гражданства Украины. Об этом говорится в законопроекте №7381 зарегистрированный в Верховной Раде.

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Гражданства будут лишать выехавших из Украины и не вернувшихся без уважительных причин – из-за стихийного бедствия, крушения, аварии, командировки, официальной работы за границей, пребывания на стационарном лечении или других обстоятельств.

Лишать гражданства предлагают выехавших из Украины в Россию и отказавшихся от мобилизации в письменной форме.

[ + – ] Нардепы предлагают лишать гражданства Украины за письменный отказ от мобилизации

Инициаторы документы – нардепы от "Слуги народа" Георгий Мазурашу, Марьяна Безуглая, Александр Федиенко.

"Нужно сделать все возможное, чтобы военнообязанные граждане, которые по разным причинам не готовы защищать родину с оружием в руках, не пытались покидать пределы государства, или скрываться от возможной мобилизации, а выполняли другую работу для поддержки и укрепления экономики и обороноспособности страны", – говорится в тексте пояснительной записки.

Кроме того, предлагается лишать украинского гражданства за письменный отказ от мобилизации.

Законопроект предлагается расширить список лиц, которые не подлежат обязательной мобилизации и выполняют важные функции в тылу.

Нардепы выделили следующие категории:

работники предприятий оборонного и агропромышленного комплекса;

волонтеры, поддерживающие Вооруженных сил Украины;

официально осуществляют перевозку гуманитарной помощи;

пострадавшие в результате войны.

Указанные выше категории граждан подлежат призыву в армию на добровольных условиях.

Напомним, что военное положение в Украине хотят продлить на 3 месяца, это нужно для контрнаступления ВСУ. Российские оккупанты сейчас занимаются возведением фортификационных сооружений на временно занятых территориях, поєтому контрнаступление будет сложнее, чем оборона.

Одним из ярых желающих выехать из Украины во время полномасштабной войны был бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. Вместе с женой Олесей Бартовщук, которая работает в Европейском суде по правам человека, он воспитывает троих сыновей: Тимура, Луку и Марко. Ему удалось покинуть страну с 3-й попытки под предлогом помощи матери, которая нуждается в операции.

Глава Кабмина Украины Денис Шмыгаль ранее говорил, что решение об отмене запрета на выезд для мужчин зависит от позиции военных.