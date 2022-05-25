Кабмин разрешил выезжать за границу военнообязанным мужчинам: список категорий

Новые правила позволяют покидать страну водителям, железнодорожникам и спортсменам. Решение о выезде принимают Министерство инфраструктуры и областные военные администрации.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Кабинет Министров Украины изменил правила пересечения границы военнообязанными мужчинами. Об этом говорится в новом постановлении правительства.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Минимальный срок пребывания за границей – 1 месяц, а максимальный – 45 дней. Во время действия военного положения из Украины могут выезжать водители, железнодорожники и спортсмены.

Порядок выезда за границу для водителей

Пограничники разрешают выезд водителей, которые перевозят автомобилями медицинские грузы, гуманитарную помощь автомобильными транспортными средствами для нужд Вооруженных сил и населения Украины.

Решение о выезде из Украины принимают Министерство инфраструктуры и областные военные администрации, но нужно дать обоснование по объему грузов и количеству транспортных средств для их перевозки.

[ + – ] Водители могут находиться за границей 30 дней Фото: Flickr

Водители могут непрерывно находиться за границей 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы. В случае превышения сроков пребывания за границей или изменения цели выезда за границу, Мининфраструктуры и военные администрации отменят разрешение на выезд из Украины за 7 рабочих дней с момента установления фактов нарушений.

Выезжать за границу смогут водители компаний, имеющих лицензии на право производства хозяйственной деятельности по международным перевозкам грузов и пассажиров автомобильным транспортом.Пересекать границу в этом случае можно на транспортном средстве, на котором лицензиат ведет деятельность, его масса должна быть от 3,5 тонн и больше.

На одном транспортном средстве государственную границу могут одновременно пересекать 1 водитель грузовика или 2 водителя на пассажирском транспортном средстве (автобусе) лицензиата. В таком случае водители могут непрерывно находиться за границей не более 45 календарных дней со дня пересечения государственной границы.

Работники железной дороги

Работникам предприятий железнодорожного транспорта, которые обеспечивают функционирование и бесперебойную работу железной дороги, можно выезжать за границу на основании разрешения Мининфраструктуры.

Работникам предприятий, для которых грузовой железнодорожный транспорт не является основным видом деятельности разрешается выезд на основании решения областных военных администраций. Решение о выезде принимается в срок не более, чем 6 месяцев на основании писем предприятий железнодорожного транспорта.

Спортсмены, тренеры и судьи

Спортсмены, включенные в состав национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта, их тренера, спортивных судьи и другие специалисты из этой сферы тоже могут покинуть Украину.

Все они могут находиться за границей не более месяца, но не менее срока проведения мероприятия, определенного в едином календарном плане физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины на соответствующий год.

Срок пребывания за границей может быть увеличен в случае, если спортсмены будут участвовать в другом спортивном мероприятии в другой стране, который начинается в течение 10 рабочих дней со дня завершения предыдущего спортивного мероприятия.

Напомним, что в Раде хотели лишать гражданства Украины выехавших за границу украинских мужчин во время действия военного положения и не вернувшихся в страну через месяц.

Ранее стало известно о продлении военного положения в Украине на 3 месяца.

Польша в начале мая усилила контроль на украинско-польской границе. Машины, у которых стекла тонированы более, чем на 10%, в страну не пустят.