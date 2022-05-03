Польша ужесточила правила въезда для украинских водителей: кого перестали пускать

Правила въезда в в Польшу, действовавшие для украинцев до 24 февраля, постепенно возвращаются.

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На украинско-польской границе усилен контроль. В Польшу снова не пропускают автомобили с тонированными стеклами. Об этом сообщает агентство УНН, ссылаясь на водителей, выезжающих в эту страну.

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Тонировка стекол в Польше более, чем на 10%, незаконна и это является поводом для непропуска автомобиля в страну. В начале войны во время массовой эвакуации на этот нюанс закрывали глаза, но теперь очевидно вернули прежние требования.

[ + – ] Тонировка стекол более, чем на 10%, в Польше незаконна Фото: auto.ria.com

"Никто не предупредил, что правила ужесточились. И выходит, что ты проходишь украинскую границу, потом подъезжаешь к польской — тебе сообщат, что не пропустят из-за тонировки, и приходится возвращаться обратно в Украину. Снимать тонировку и проходить все таможни заново", — рассказала украинка, чей автомобиль не пропустили.

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Какие автомобили ввозят украинцы для бесплатной растаможки

Польские пограничники постепенно возвращают правила въезда в страну, действовавшие до 24 февраля. Ранее стало известно, что водителям снова необходима международная страховка "Зеленая карта". Скорее всего, это требование вскоре вернут и другие страны-соседи Украины. Поэтому перед выездом за границу гражданам желательно внимание изучить правила въезда в ту или иную страну.

Также Фокус сообщал, что из-за массового ввоза авто для бесплатной растаможки на границах Украины образовались очереди. Пришлось вводить ограничения для "евроблях".