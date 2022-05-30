"Заборона шкодить більше": у МВС запропонували дозволити чоловікам залишати Україну за $5000

Радник голови МВС Андрусів заявив, що Україні ще потрібно мобілізувати сотні тисяч солдатів. Проте чоловіки, які поїдуть на заробітки за кордон, зможуть підтримати економіку.

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Українська влада має створити легальний спосіб для чоловіків залишити країну за внесок у розмірі до 5 тисяч доларів. Ті, що поїдуть на заробітки за кордон, зможуть підтримувати економіку України в умовах війни. Про це у своєму закритому телеграм-каналі в понеділок, 30 травня, повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

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Представник МВС написав, що війна в Україні триватиме ще довго і тому Міністерству оборони необхідно мобілізувати "не одну сотню тисяч солдатів". Водночас Андрусів зазначив, що питання виїзду за кордон для чоловіків "це не про заборону чи дозвіл", а про те, як саме людина залишає кордон усупереч обмеженням.

"Я пропоную внести страховий внесок, наприклад, 3-5 тисяч доларів, та вільний виїзд для того, хто його вніс. У будь-якому разі тотальна заборона шкодить нам ще більше", — написав радник міністра.

Також Андрусів зазначив, що саме ті гроші, які привозили в країну українські працівники з-за кордону, підтримували вітчизняну економіку, і це питання в умовах повномасштабної війни є особливо актуальним.

Як приклади Андрусів навів історії своїх знайомих, один з яких не зміг самостійно доставити дизель для посівної кампанії з Румунії, а другий не може виїхати, щоб підписати договір на постачання української продукції до Німеччини на кілька мільйонів доларів.

"Тому ще раз питання не в забороні, а в підході до регулювання виїзду", — сказав радник голови МВС.

[ + – ] Пост Андрусіва в телеграм-каналі

Нагадаємо, сьогодні п'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" ("ЄС") Петро Порошенко виїхав до Нідерландів на саміт Європейської народної партії. Дві попередні спроби залишити країну були для політика невдалими — його не випускали прикордонники.

Також ми писали про те, як колишній головний суддя Конституційного суду Олександр Тупіцький залишив Україну без проходження прикордонного контролю. Його оголосили в розшук.