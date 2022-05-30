"Заборона шкодить більше": у МВС запропонували дозволити чоловікам залишати Україну за $5000
Радник голови МВС Андрусів заявив, що Україні ще потрібно мобілізувати сотні тисяч солдатів. Проте чоловіки, які поїдуть на заробітки за кордон, зможуть підтримати економіку.
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Українська влада має створити легальний спосіб для чоловіків залишити країну за внесок у розмірі до 5 тисяч доларів. Ті, що поїдуть на заробітки за кордон, зможуть підтримувати економіку України в умовах війни. Про це у своєму закритому телеграм-каналі в понеділок, 30 травня, повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.
Представник МВС написав, що війна в Україні триватиме ще довго і тому Міністерству оборони необхідно мобілізувати "не одну сотню тисяч солдатів". Водночас Андрусів зазначив, що питання виїзду за кордон для чоловіків "це не про заборону чи дозвіл", а про те, як саме людина залишає кордон усупереч обмеженням.
"Я пропоную внести страховий внесок, наприклад, 3-5 тисяч доларів, та вільний виїзд для того, хто його вніс. У будь-якому разі тотальна заборона шкодить нам ще більше", — написав радник міністра.
Також Андрусів зазначив, що саме ті гроші, які привозили в країну українські працівники з-за кордону, підтримували вітчизняну економіку, і це питання в умовах повномасштабної війни є особливо актуальним.
Як приклади Андрусів навів історії своїх знайомих, один з яких не зміг самостійно доставити дизель для посівної кампанії з Румунії, а другий не може виїхати, щоб підписати договір на постачання української продукції до Німеччини на кілька мільйонів доларів.
"Тому ще раз питання не в забороні, а в підході до регулювання виїзду", — сказав радник голови МВС.
Нагадаємо, сьогодні п'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" ("ЄС") Петро Порошенко виїхав до Нідерландів на саміт Європейської народної партії. Дві попередні спроби залишити країну були для політика невдалими — його не випускали прикордонники.
Також ми писали про те, як колишній головний суддя Конституційного суду Олександр Тупіцький залишив Україну без проходження прикордонного контролю. Його оголосили в розшук.