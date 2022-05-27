Ексглаву КСУ Тупицького оголосили в міжнародний розшук, — Офіс генпрокурора

За даними правоохоронців, ховаючись від суду в старій справі про підкуп свідка, у березні Олександр Тупицький незаконно перетнув кордон і тепер перебуває в Австрії.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Подільський районний суд Києва 27 травня оголосив у міжнародний розшук колишнього голову Конституційного Суду України Олександра Тупицького, повідомляє Офіс генерального прокурора. Екссуддю звинувачують у скоєнні кількох правопорушень проти правосуддя. У розшук його оголосили, тому що Тупицький систематично ухиляється від суду.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"17 березня обвинувачений, не маючи законних підстав для виїзду з України в умовах воєнного стану, без проходження прикордонного та митного контролю перетнув кордон України в районі пункту пропуску "Косино" в Закарпатській області", — йдеться в повідомленні.

За цим фактом відкрили окреме кримінальне провадження. За даними слідства, зараз Тупицький перебуває в Австрії.

У прокуратурі нагадали, що обвинувальний акт щодо колишнього судді направили до Подільського суду 25 травня 2021 року. Тупицького підозрюють у тому, що в жовтні 2018 року він підкупив свідка, щоб той відмовився від надання свідчень або дав неправдиві свідчення в справі про незаконне заволодіння активами ЗАТ "Зуївський енергомеханічний завод". Тупицький діяв у особистих інтересах і на користь свого знайомого — колишнього голови Вищого господарського суду України, який також перебуває в розшуку.

Крім того, за даними слідства, у 2018 – 2019 роках обвинувачений неодноразово надавав слідчому Генпрокуратури свідомо неправдиві свідчення.

Яке покарання загрожує Олександру Тупицькому

За статтею 384 КК "введення в оману суду або іншого уповноваженого органу" Тупицькому загрожує покарання у вигляді виправних робіт терміном до двох років, або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

За статтею 386 КК "перешкоджання явці свідка, потерпілого, експерта, примус їх до відмови від дачі показань або укладання" передбачено покарання у вигляді штрафу від 50 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправних робіт на строк до двох років або арешту на строк до шести місяців.

Наприкінці 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про усунення Тупицького з посади судді КСУ, проте той продовжував ходити на роботу й отримувати зарплату.

26 травня секретар Ради Національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що Олександр Тупіцький мав намір виправдати експрезидента Віктора Януковича за його злочини.