"Ради восстановления справедливости": Зеленский отстранил главу КСУ на два месяца

В ОП говорят, что это не увольнение Александра Тупицкого, а временная мера.

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса", − заявил Зеленский.

Отмечается, что президент принял решение после того, как сотрудники Офиса президента получили соответствующее ходатайство Офиса генпрокурора.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сказал, что Тупицкому сообщили о подозрении по статьям, которые "демонстрируют конфликт интересов".

"Конечно, я поддерживаю решение президента об отстранении господина Тупицкого с должности судьи Конституционного Суда", − добавил Арахамия.

"Это не увольнение, это не прекращение его полномочий судьи, это временная мера, предусмотренная УПК Украины, статьей 154. Президент Украины во исполнение Конституции и законов Украины, согласно Конституции, издает указы. В соответствии со статьей 154 человек, которого назначил на должность президент Украины, может быть на время досудебного расследования на срок до двух месяцев отстранен от своей должности", − объяснил представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

Ранее президент созвал заседание СНБО из-за конституционного кризиса.

Отметим, 28 декабря глава КСУ должен был прийти на допрос в Офис генпрокурора в 9:30 утра, однако этого не произошло. Из-за неявки на допрос в ОГ попросили Зеленского отстранить от должности Тупицкого сроком на два месяца.

Расследование против Тупицкого ведет Офис генпрокурора в деле возможного подкупа свидетеля и введения в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля.

Напомним, из-за решений Конституционного суда была заблокирована работа НАПК и закрыто целый ряд дел по статье "недостоверное декларирование". Для выхода из ситуации президент Зеленский попросил Венецианскую комиссию дать оценку решениям КСУ, а также призвал нардепов не рассматривать его законопроект о перезагрузке суда. После заявления Венецианской комиссии Рада восстановила полномочия НАПК.

В Конституционном суде дело против их главы называют "давлением на суд".