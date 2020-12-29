Зеленский созвал заседание СНБО из-за Конституционного суда, – Мендель

По итогам заседания Зеленский может издать указ об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, на котором решался вопрос выхода из конституционного кризиса.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Юлию Мендель.

"Сегодня президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором, в частности, рассматривались вопросы конституционного кризиса", – сказала Мендель.

По ее словам, заседание уже закончилось, а детали заседания будут позже.

Член набсовета Укрзализныци Сергей Лещенко написал в своем Telegram-канале, что Зеленский может издать указ об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого в соответствии со ст. 154 Уголовно-процессуального кодекса.

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Отметим, 28 декабря глава КСУ должен был прийти на допрос в Офис генпрокурора в 9:30 утра, однако этого не произошло. Из-за неявки на допрос в ОГ попросили Зеленского отстранить от должности Тупицкого сроком на два месяца.

Расследование против Тупицкого ведет Офис генпрокурора в деле возможного подкупа свидетеля и введения в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля.

Напомним, из-за решений Конституционного суда была заблокирована работа НАПК и закрыто целый ряд дел по статье "недостоверное декларирование". Для выхода из ситуации президент Зеленский попросил Венецианскую комиссию дать оценку решениям КСУ, а также призвал нардепов не рассматривать его законопроект о перезагрузке суда. После заявления Венецианской комиссии Рада восстановила полномочия НАПК.

В Конституционном суде дело против их главы называют "давлением на суд".