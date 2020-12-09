Зеленский призвал Раду отложить его законопроект о перезагрузке КСУ до решения Венецианской комиссии

В Офисе президента сообщили, что ожидают выводов Венецианской комиссии уже в конце текущей недели.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Верховную Раду не рассматривать его инициативу относительно перезапуска Конституционного суда до тех пор, пока Венецианская комиссия не сделает выводы по ситуации с КСУ. Об этом сообщает Офис президента.

"Глава государства обратился с просьбой в парламент не рассматривать этот законопроект до того момента, как получим выводы Венецианской комиссии по ситуации, сложившейся после уничтожения судьями КСУ системы контроля электронного декларирования в нашем государстве, и по самому этому решению", — заявили в ОП.

В Офисе президента сообщили, что ожидают выводов Венецианской комиссии уже в конце текущей недели.

В ОП убеждены, что КСУ как институт вполне может действовать так, чтобы получить от общества высокий уровень уважения и доверия, обеспечить безусловное соблюдение и выполнение конституционных ценностей, принципов и норм.

Венецианская комиссия – ее официальное название Европейская комиссия за демократию через право – это консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году. Ее сессии проходят в Венеции, отсюда и неофициальное название комиссии.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины отменил ответственность за недостоверное декларирование, а также часть контрольных полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции.

27 ноября Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о возобновлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации чиновниками. Проект зарегистрирован под №4434.