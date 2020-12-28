Глава КСУ Тупицкий не пришел на допрос в Офис генпрокурора

Тупицкий заявил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам.

На допрос судью Конституционного суда вызывали на 9:30, сообщает Укринформ.

"Подозрение было подписано и отправлено почтой. Он считается подозреваемым", — заявил источник журналистов в Офисе генпрокурора.

Главу Конституционного суда вызывали по уголовному делу, которое ведет Управление ГБР по делам Майдана. Дело ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины: 384 — введение в заблуждение суда или уполномоченного органа и 386 – "Препятствование явке свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения".

Напомним, что из-за решений Конституционного суда была заблокирована работа НАПК и закрыто целый ряд дел по статье "недостоверное декларирование". Для выхода из ситуации президент Зеленский попросил Венецианскую комиссию дать оценку решениям КСУ, а также призвал нардепов не рассматривать его законопроект о перезагрузке суда. После заявления Венецианской комиссии, Рада восстановила полномочия НАПК.

В Конституционном суде называют дело против главы давлением на суд.

Ранее сообщалось, что Тупицкий не явился на допрос в ГБР 2 ноября. Допрос был назначен также на 9:30 утра.