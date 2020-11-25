Зеленский попросил Венецианскую комиссию дать оценку решениям КСУ

В своем письме к главе комиссии президент сообщил, что из-за решения КСУ в Украине начался серьезный конституционный кризис, который необходимо как можно скорее решить.

Президент Владимир Зеленский обратился к председателю Венецианской комиссии Джанни Букиккио с просьбой, чтобы совещательный орган Совета Европы оценил конституционную ситуацию в Украине, которая возникла в стране после скандального решения Конституционного суда (КСУ).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой провести оценку конституционной ситуации, вызванной решением Конституционного Суда Украины от 27 октября 2020 года, и дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства после его принятия", – говорится в сообщении.

В своем письме к главе комиссии Зеленский пишет, что из-за решения КСУ в Украине начался серьезный конституционный кризис, который необходимо как можно скорее решить.

Он просит проверить, принимали ли судьи решение при наличии конфликта интересов, придерживались ли они при рассмотрении и принятии решения всех процедур.

"Мы высоко ценим экспертную помощь Венецианской комиссии и рассчитываем на продолжение тесного сотрудничества", – отметил глава государства в письме.

Венецианская комиссия – это совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права. Он дает заключения о соответствии законопроектов европейским стандартам и ценностям.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины отменил ответственность за недостоверное декларирование, а также часть контрольных полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции.