Офис Генпрокурора просит Зеленского отстранить Тупицкого от должности главы КСУ

Причиной стала неявка Главы КСУ на сегодняшний допрос в Офис генпрокурора.

В Офисе Генерального прокурора просят отстранить от должности Тупицкого сроком на два месяца, — сообщает Интерфакс-Украина.

"Он [Тупицкий] сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, однако не предоставил документы об уважительности причин неявки. Уведомление о подозрении вручается в день его составления, а в случае невозможности вручения отправляется почтой в тот же самый день. В связи с этим уведомление о подозрении, как такое, что составлено Офисом генерального прокурора сегодня, отправлено почтовой связью на соответствующие адреса", — сообщают в Офисе генпрокурора.

Напомним, что сегодня Глава КСУ должен был прийти на допрос в Офис генпрокурора в 9:30 утра, однако он не явился.

Расследование против Тупицкого ведет Офис генпрокурора в деле возможного подкупа свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля.

Ранее сообщалось, что повестку Главе КСУ собирались вручить подозрение еще 24 декабря.

Из-за решений Конституционного суда была заблокирована работа НАПК и закрыто целый ряд дел по статье "недостоверное декларирование". Для выхода из ситуации президент Зеленский попросил Венецианскую комиссию дать оценку решениям КСУ, а также призвал нардепов не рассматривать его законопроект о перезагрузке суда. После заявления Венецианской комиссии, Рада восстановила полномочия НАПК.

В Конституционном суде называют дело против главы давлением на суд.