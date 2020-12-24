Тупицкого вызывают в прокуратуру для вручения подозрения, – СМИ

Повестку Тупицкому должны вручить сегодня.

Главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого вызывают в Офис генерального прокурора для вручения подозрения. Об этом сообщет Liga.net со ссылкой на источники.

Повестку Тупицкому должны вручить сегодня. Собеседники издания не уточняют, по какому конкретно делу вызывают Тупицкого. База реестра досудебных расследований является закрытой, поэтому пробить по ней номер производства из повестки также нельзя.

Напомним, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого из-за самовольного занятия земельного участка в Крыму, а также государственной измены.